الجيش الأردنى يعلن مقتل مهربين وضبط كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

(MENAFN
- Youm7) أحبط الجيش الأردنى اليوم /الأحد/ محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضى السورية.
وقال مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ، فى بيان له ، إن العملية التى نفذها الجيش بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات أسفرت عن مقتل 5 من المهربين وإصابة 4 آخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات .. مشيرا إلى أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر العسكرى أن القوات المسلحة ماضية فى استخدام القدرات والإمكانيات كافة المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطنى الأردني.
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