الجيش الأردنى يعلن مقتل مهربين وضبط كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

MENAFN - Youm7) أحبط الجيش الأردنى اليوم /الأحد/ محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضى السورية.

وقال مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ، فى بيان له ، إن العملية التى نفذها الجيش بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات أسفرت عن مقتل 5 من المهربين وإصابة 4 آخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات .. مشيرا إلى أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد المصدر العسكرى أن القوات المسلحة ماضية فى استخدام القدرات والإمكانيات كافة المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطنى الأردني.



