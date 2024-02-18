القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن 5 ضربات استهدفت مناطق الحوثيين في اليمن

القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن 5 ضربات استهدفت مناطق الحوثيين في اليمن
التاريخ
2/18/2024 2:30:25 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات جوية في مناطق عدة باليمن.
وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأحد، إلى أنه تم تنفيذ خمس ضربات في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.
MENAFN18022024000132011024ID1107868182
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.