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القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن 5 ضربات استهدفت مناطق الحوثيين في اليمن

2/18/2024 2:30:25 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات جوية في مناطق عدة باليمن.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأحد، إلى أنه تم تنفيذ خمس ضربات في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.








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