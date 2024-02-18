جرب الوصفات الصحية على قدر حاجاتك.. 9 نصائح لوقف إهدار الطعام خلال رمضان



‏ثقافة الطهى فى المجتمع العربى، تتسم بالثراء فى الأصناف التى يتم اعدادها، فى الأيام العادية وتزيد هذه الحالة خلال الشهر الكريم، حيث هناك ما يقرب من 1 مليار طن من الطعام أى 17 % من جميع المواد الغذائية المتاحة للمستهلكين فى جميع أنحاء العالم تذهب إلى صناديق القمامة كل عام.





‏ ‏خلال هذا التقرير نرصد لك أبرز المعلومات عن أهمية الحد من

إهدار الطعام

وطرق وقف هذا الإصدار

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‏ ‏1- يساهم إنتاج الغذاء ونقله وتركه يتعفن بأكثر من 8 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية

2- يمكنك المشاركة فى وقف إهدار الطعام من خلال تناول وجبات صحية، واتباع نظام غذائى غنى بالنباتات ومتوازن



3- يمكنك التحول إلى المزيد من الأطعمة النباتية التى نعزز صحتك بشكل أفضل وتقلل بشكل كبير من تأثيرك البيئي

4- عليك أن تعرف أن الذى تأكله أكثر أهمية من المسافة التى قطعها هذا الطعام من مقدار الأغلفة الموجود فيها، فالنقل والتغليف جزء صغير فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى الناتجة عن الأطعمة

5- فكر فى طرق كيفية شراء الطعام وتحضيره والتخلص منه. حتى لا تهدر أيضا الطاقة والأرض والمياه والأسمدة التى تم استخدامها لإنتاجه وتغليفه ونقله



6- يمكنك أيضا أن تشترى ما تحتاجه فقط واستهلك ما تشتريه، كما أنه لا تتردد فى شراء فواكه وخضروات على قدر حاجاتك



7-استخدم أى بقايا من الطعام مهما كانت بسيطة كسماد لزرعة تضعها فى مطبخك لتقلل كمية الميثان وثانى أكسيد الكربون المنبعثة من المخلفات العضوية وهى بواقى الطعام

8- جرب الوصفات المستدامة لطهى طعام صحى على قدر حاجاتك حتى توفر على نفسك المال وتخفف عن الأرض الانبعاثات



9-عند التسوق استخدم حقيبة قابلة لإعادة الاستخدام، حيث يساهم إنتاج المواد البلاستيكية واستخدامها والتخلص منها فى تغير المناخ



