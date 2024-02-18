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طقس الإثنين.. دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.. إنفوجراف

2/18/2024 2:30:21 PM
(MENAFN- Youm7) تتوقع هيئة الأرصاد الجوي أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا بالحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن حالة الطقس غدا الاثنين.

ارتفاع بالحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد
مائل للدفء على السواحل الشمالية وشديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء
شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى
أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بالقاهرة الكبرى

إنفوجراف








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