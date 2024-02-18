البابا تواضروس الثانى يلتقى مجموعة من خريجى طب الإسكندرية

(MENAFN
- Youm7) التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، أمس، مجموعة من خريجى كلية الطب جامعة الإسكندرية دفعة 1983 وبرفقتهم أعضاء أسرهم.
ورحب قداسته بهم وألقى عليهم كلمة روحية، وأجاب على أسئلتهم، وقدم لهم بعض الهدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.
واستقبل قداسة البابا
في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، السبت، الأنبا بولس أسقف إيبارشية أوتاوا مونتريال وغربي كندا.
واستشار نيافته قداسة البابا في بعض الموضوعات الخاصة بخدمته في الإيبارشية.
والتقى قداسة
البابا تواضروس
الثانى أمس، أعضاء فريق "إفنوتى نيمان" ، وهو فريق خدمى من إيبارشية النمسا، الذين يخدمون تحت إشراف نيافة الأنبا جابريل أسقف النمسا. وأتوا بصحبة الراهب القس ثيؤدور الأنبا أنطونيوس، والأب القس باخوميوس عدليى، لتقديم خدمات للأطفال في عدة كنائس ببعض القرى بمصر، حيث قدموا خدماتهم على مدار الأسبوعين الماضيين.
رحب بهم قداسة البابا وألقى عليهم كلمة بعنوان "المحبة تفتح العيون" ، وذلك ضمن المؤتمر الذي بدأت أعماله تحت عنوان "تَعَالَ وَانْظُرْ" (يو 1: 46) وذلك في ختام جولتهم الخدمية بمصر.
يذكر أن هذه هي السنة التاسعة التي يزور فيها فريق
"إفنوتي نيمان" مصر لتقديم خدماتهم فيها.
جانب من لقاء البابا مع الخريجين
جانب من المقابلة
لقاء البابا تواضروس مع خريجى كلية طب الإسكندرية
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