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البابا تواضروس الثانى يلتقى مجموعة من خريجى طب الإسكندرية

2/18/2024 2:30:20 PM
(MENAFN- Youm7) التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، أمس، مجموعة من خريجى كلية الطب جامعة الإسكندرية دفعة 1983 وبرفقتهم أعضاء أسرهم.
ورحب قداسته بهم وألقى عليهم كلمة روحية، وأجاب على أسئلتهم، وقدم لهم بعض الهدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.
واستقبل قداسة البابا
في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، السبت، الأنبا بولس أسقف إيبارشية أوتاوا مونتريال وغربي كندا.
واستشار نيافته قداسة البابا في بعض الموضوعات الخاصة بخدمته في الإيبارشية.
والتقى قداسة
البابا تواضروس
الثانى أمس، أعضاء فريق "إفنوتى نيمان" ، وهو فريق خدمى من إيبارشية النمسا، الذين يخدمون تحت إشراف نيافة الأنبا جابريل أسقف النمسا. وأتوا بصحبة الراهب القس ثيؤدور الأنبا أنطونيوس، والأب القس باخوميوس عدليى، لتقديم خدمات للأطفال في عدة كنائس ببعض القرى بمصر، حيث قدموا خدماتهم على مدار الأسبوعين الماضيين.
رحب بهم قداسة البابا وألقى عليهم كلمة بعنوان "المحبة تفتح العيون" ، وذلك ضمن المؤتمر الذي بدأت أعماله تحت عنوان "تَعَالَ وَانْظُرْ" (يو 1: 46) وذلك في ختام جولتهم الخدمية بمصر.
يذكر أن هذه هي السنة التاسعة التي يزور فيها فريق
"إفنوتي نيمان" مصر لتقديم خدماتهم فيها.


جانب من لقاء البابا مع الخريجين

جانب من المقابلة

لقاء البابا تواضروس مع خريجى كلية طب الإسكندرية








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