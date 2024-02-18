روسيا: مقتل 1500 جندى أوكرانى أثناء السيطرة على أفدييفكا

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 1500 جندى أوكرانى أثناء سيطرة القوات المسلحة الروسية على مدينة أفدييفكا.
وخسرت القوات الأوكرانية العديد من أفرادها خلال المعركة مع القوات الروسية التى استمرت أكثر من 4 شهور، والتى انتهت برفع القوات الروسية العلم الروسى على المقر الإدارى للمدينة، وعلى مصنع الفحم، الذى أفادت تقارير بأن وحدات أوكرانية مازالت موجودة فيه.
وأظهرت لقطات مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعى، مشاهد لتقدم القوات المسلحة الروسية ودحر القوات الأوكرانية فى مدينة أفدييفكا إلى الشمال من مدينة دونيتسك، عاصمة مقاطعة دونيتسك فى إقليم دونباس.
وأظهرت المقاطع رفع الجنود الروس العلم الروسى على المبنى الإدارى لمدينة أفدييفكا، وعلى مصنع فحم الكوك والكيماويات.
وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أكد ليل السبت/الأحد، أن القوات الأوكرانية هربت بشكل فوضوى من أفدييفكا، قبل يوم واحد من قرار القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكى بالانسحاب من المنطقة.
وأشار كوناشينكوف إلى أن "تحرير أفدييفكا أتاح تأمين مدينة دونيتسك من الضربات الإرهابية للقوات الأوكرانية".
وقال كوناشينكوف فى بيان، "صدر أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بمغادرة المدينة (أفدييفكا) بعد يوم واحد فقط من بدء الفرار الفوضوى للقوات الأوكرانية من أفدييفكا".
وأضاف: "فى الوقت الحالي، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المدينة نهائيًا من المسلحين ومنع الوحدات الأوكرانية التى غادرت المدينة واستقرت فى مصنع أفدييفكا لفحم الكوك والكيماويات"، لافتًا إلى أن تحرير أفدييفكا "أتاح نقل الخط الأمامى بعيدًا عن دونيتسك وبالتالى تأمينها بشكل كبير من الضربات الإرهابية لقوات كييف".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هنأ "القوات المسلحة الروسية على النجاح والنصر المهم بتحرير مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أن استمع إلى تقرير وزير الدفاع" سيرغى شويغو، الذى أبلغه بالتطورات المتعلقة بالسيطرة على المدينة.
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