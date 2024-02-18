روسيا: مقتل 1500 جندى أوكرانى أثناء السيطرة على أفدييفكا

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 1500 جندى أوكرانى أثناء سيطرة القوات المسلحة الروسية على مدينة أفدييفكا.

وخسرت القوات الأوكرانية العديد من أفرادها خلال المعركة مع القوات الروسية التى استمرت أكثر من 4 شهور، والتى انتهت برفع القوات الروسية العلم الروسى على المقر الإدارى للمدينة، وعلى مصنع الفحم، الذى أفادت تقارير بأن وحدات أوكرانية مازالت موجودة فيه.



وأظهرت لقطات مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعى، مشاهد لتقدم القوات المسلحة الروسية ودحر القوات الأوكرانية فى مدينة أفدييفكا إلى الشمال من مدينة دونيتسك، عاصمة مقاطعة دونيتسك فى إقليم دونباس.

وأظهرت المقاطع رفع الجنود الروس العلم الروسى على المبنى الإدارى لمدينة أفدييفكا، وعلى مصنع فحم الكوك والكيماويات.



وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أكد ليل السبت/الأحد، أن القوات الأوكرانية هربت بشكل فوضوى من أفدييفكا، قبل يوم واحد من قرار القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكى بالانسحاب من المنطقة.

وأشار كوناشينكوف إلى أن "تحرير أفدييفكا أتاح تأمين مدينة دونيتسك من الضربات الإرهابية للقوات الأوكرانية".

وقال كوناشينكوف فى بيان، "صدر أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بمغادرة المدينة (أفدييفكا) بعد يوم واحد فقط من بدء الفرار الفوضوى للقوات الأوكرانية من أفدييفكا".

وأضاف: "فى الوقت الحالي، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المدينة نهائيًا من المسلحين ومنع الوحدات الأوكرانية التى غادرت المدينة واستقرت فى مصنع أفدييفكا لفحم الكوك والكيماويات"، لافتًا إلى أن تحرير أفدييفكا "أتاح نقل الخط الأمامى بعيدًا عن دونيتسك وبالتالى تأمينها بشكل كبير من الضربات الإرهابية لقوات كييف".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هنأ "القوات المسلحة الروسية على النجاح والنصر المهم بتحرير مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أن استمع إلى تقرير وزير الدفاع" سيرغى شويغو، الذى أبلغه بالتطورات المتعلقة بالسيطرة على المدينة.