وزير الجيوش الفرنسى يؤكد: لسنا فى حالة حرب مع روسيا

MENAFN - Youm7) أكد وزير الجيوش الفرنسى سيباستيان ليكورنو، اليوم /الأحد/ أن بلاده ليست في حالة حرب مع روسيا، مضيفا أن مساعدة أوكرانيا - وهى الدولة التى تعرضت للهجوم - فى الدفاع عن نفسها لا يعد مشاركة فى النزاع.

وقال ليكورنو، في تغريدة على منصة "إكس" إن روسيا بقيادة فلاديمير بوتين "تتبنى سلوكا عدوانيا متزايدا بحقنا".



وكان ليكورنو قد أدلى بتصريحات خاصة لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية أوضح خلالها أن روسيا بقيادة فلاديمير بوتين "تتبنى سلوكا عدوانيا متزايدا ضدنا"، مضيفا "لم يكن هذا المستوى من العدوان موجودا من قبل".





وتابع "الخطر يتزايد، وهذا ما تلاحظه جميع الدول الأوروبية"، وأشار إلى "عمليات التضليل في قلب مسيرتنا الديمقراطية في السنوات الأخيرة، لذلك من الضروري التعامل مع التهديد الروسي بوضوح وعدم التقليل من شأنه".





وأشار إلى "الصعوبات" التي يواجهها الجيش الروسي بسبب "الجهود البطولية التي يقوم بها الجنود الأوكرانيون والمساعدات من قبل الدول الغربية"، قائلا إن التحدي الان يكمن في ضمان "حفاظ أوكرانيا على قدراتها الدفاعية والهجومية المضادة، وهو على وجه التحديد هدف الاتفاق الأمني الذي وقعه الرئيس الأوكراني في باريس مع الرئيس الفرنسي.





ودعا وزير الجيوش الفرنسي إلى استمرار مساعدة أوكرانيا، مع الدفاع عن استقلال الدول فيما يتعلق بالدفاع العسكري.



ويؤكد هذا الاتفاق الأمني الفرنسي الأوكراني الذي تم توقيعه الجمعة الماضية، التزام فرنسا المستمر بدعم أوكرانيا، ويتعلق بشكل خاص بتعزيز الدعم العسكري، سواء من حيث التسليح أو صيانة المعدات المقدمة أو التدريب. وتعد فرنسا إحدى الدول الأوروبية التي تقوم بتدريب أكبر عدد من الجنود الأوكرانيين.





وفقا للإليزيه، تحدد الاتفاقية إطار عمل للمساعدات الإنسانية والمالية طويلة الأجل بالإضافة إلى دعم إعادة الإعمار والمساعدات العسكرية.





