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صندوق النقد الدولى وكوت ديفوار يتوصلان إلى اتفاق قرض بقيمة 1.3 مليار دولار

2/18/2024 2:30:13 PM
(MENAFN- Youm7) توصلت السلطات الإيفوارية وموظفو صندوق النقد الدولى إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج إصلاحى لمكافحة تغير المناخ يدعمه مرفق المرونة والاستدامة بمبلغ 1.3 مليار دولار أمريكى.

وذكر صندوق النقد فى بيان أن كوت ديفوار تتعرض لتغير المناخ فيما يمثل ارتفاع درجات الحرارة واضطرابات هطول الأمطار والفيضانات وارتفاع مستويات سطح البحر وتآكل السواحل تحديات كبيرة تمثل مخاطر متكررة على النمو الاقتصادى المرن والمستدام والشامل.

وأكد ان جهود الصندوق مع الاجراءات التى تتخذها السلطات الإيفوارية تسهم فى تعزيز التكيف والتخفيف من حدة تغيرات المناخ، لا سيما فى مجالات الزراعة والنقل والهياكل الأساسية والإدارة المالية العامة، فيما يخضع اتفاق مستوى الموظفين لموافقة نهائية من المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي.








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