صندوق النقد الدولى وكوت ديفوار يتوصلان إلى اتفاق قرض بقيمة 1.3 مليار دولار

وأكد ان جهود الصندوق مع الاجراءات التى تتخذها السلطات الإيفوارية تسهم فى تعزيز التكيف والتخفيف من حدة تغيرات المناخ، لا سيما فى مجالات الزراعة والنقل والهياكل الأساسية والإدارة المالية العامة، فيما يخضع اتفاق مستوى الموظفين لموافقة نهائية من المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي.

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