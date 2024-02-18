صندوق النقد الدولى وكوت ديفوار يتوصلان إلى اتفاق قرض بقيمة 1.3 مليار دولار

(MENAFN
- Youm7) توصلت السلطات الإيفوارية وموظفو صندوق النقد الدولى إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج إصلاحى لمكافحة تغير المناخ يدعمه مرفق المرونة والاستدامة بمبلغ 1.3 مليار دولار أمريكى.
وذكر صندوق النقد فى بيان أن كوت ديفوار تتعرض لتغير المناخ فيما يمثل ارتفاع درجات الحرارة واضطرابات هطول الأمطار والفيضانات وارتفاع مستويات سطح البحر وتآكل السواحل تحديات كبيرة تمثل مخاطر متكررة على النمو الاقتصادى المرن والمستدام والشامل.
وأكد ان جهود الصندوق مع الاجراءات التى تتخذها السلطات الإيفوارية تسهم فى تعزيز التكيف والتخفيف من حدة تغيرات المناخ، لا سيما فى مجالات الزراعة والنقل والهياكل الأساسية والإدارة المالية العامة، فيما يخضع اتفاق مستوى الموظفين لموافقة نهائية من المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي.
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