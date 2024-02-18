الدفاع الروسية: قواتنا عززت سيطرتها على خطوط التماس في محور دونيتسك

(MENAFN
- Youm7) أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد بأن قواتها عززت مواقعها على طول خطوط التماس فى محور دونيتسك، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 400 عسكرى إلى جانب 19 آلية عسكرية.
وأوضحت الوزارة فى بيان رسمى أنه وضمن جهود قواتها فى تمكين سيطرتهم على طول خطوط التماس فى محور دونيتسك خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث تمكنت القوات الروسية الجنوبية من تعزيز سيطرتها على طول خط المواجهة الأمامى وألحقوا الهزيمة بالعتاد البشرى والمعدات العسكرية التابعة للألوية الآلية 42 و93 و81 المتنقلة التابعة للقوات الأوكرانية فى مناطق مستوطنات بيلوغوروفكا فى جمهورية لوغانسك الشعبية، وكراسنوى وكليششيفكا فى جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية خسرت فى المحاور السابق ذكرها ما يصل إلى 400 جندى ودبابتين و3
مركبات قتالية للمشاة و4 مركبات قتالية مدرعة و6 مركبات وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز Msta-B وD-20 وD-30، بالإضافة إلى مركبة قتالية من نظام الصواريخ المضادة للطائرات ستريلا 10".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فى وقت سابق اليوم القضاء على أكثر من 800 عسكرى أوكرانى وإسقاط 105 مسيرات على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
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