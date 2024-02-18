الدفاع الروسية: قواتنا عززت سيطرتها على خطوط التماس في محور دونيتسك

MENAFN - Youm7) أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد بأن قواتها عززت مواقعها على طول خطوط التماس فى محور دونيتسك، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 400 عسكرى إلى جانب 19 آلية عسكرية.

وأوضحت الوزارة فى بيان رسمى أنه وضمن جهود قواتها فى تمكين سيطرتهم على طول خطوط التماس فى محور دونيتسك خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث تمكنت القوات الروسية الجنوبية من تعزيز سيطرتها على طول خط المواجهة الأمامى وألحقوا الهزيمة بالعتاد البشرى والمعدات العسكرية التابعة للألوية الآلية 42 و93 و81 المتنقلة التابعة للقوات الأوكرانية فى مناطق مستوطنات بيلوغوروفكا فى جمهورية لوغانسك الشعبية، وكراسنوى وكليششيفكا فى جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية خسرت فى المحاور السابق ذكرها ما يصل إلى 400 جندى ودبابتين و3

مركبات قتالية للمشاة و4 مركبات قتالية مدرعة و6 مركبات وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز Msta-B وD-20 وD-30، بالإضافة إلى مركبة قتالية من نظام الصواريخ المضادة للطائرات ستريلا 10".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فى وقت سابق اليوم القضاء على أكثر من 800 عسكرى أوكرانى وإسقاط 105 مسيرات على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



