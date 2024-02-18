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هيئة البث الإسرائيلية: رصدنا محاولة سيطرة على طائرة إسرائيلية قادمة من تايلاند

2/18/2024 2:30:13 PM
(MENAFN- Youm7) قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاحد، أن من وصفتها بعناصر معادية حاولت السيطرة على شبكة اتصالات لطائرة تابعة لشركة "ال عال" وهي في طريق عودتها إلى مطار بن جوريون في تل أبيب ، من تايلاند.


وقالت الهيئة إن الحادث وقع لدى مرور الطائرة بالمجال الجوي الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي في اليمن.

وأضافت أنه على الرغم من الطبيعة المثيرة للقلق لمحاولة الاستيلاء، تمكنت الرحلة من الوصول إلى وجهتها المقصودة والهبوط بسلام، مما أدى إلى تجنب وضع كارثي محتمل.







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