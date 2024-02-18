هيئة البث الإسرائيلية: رصدنا محاولة سيطرة على طائرة إسرائيلية قادمة من تايلاند

(MENAFN
- Youm7) قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاحد، أن من وصفتها بعناصر معادية حاولت السيطرة على شبكة اتصالات لطائرة تابعة لشركة "ال عال" وهي في طريق عودتها إلى مطار بن جوريون في تل أبيب ، من تايلاند.
وقالت الهيئة إن الحادث وقع لدى مرور الطائرة بالمجال الجوي الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي في اليمن.
وأضافت أنه على الرغم من الطبيعة المثيرة للقلق لمحاولة الاستيلاء، تمكنت الرحلة من الوصول إلى وجهتها المقصودة والهبوط بسلام، مما أدى إلى تجنب وضع كارثي محتمل.
MENAFN18022024000132011024ID1107868172
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.