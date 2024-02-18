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بيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بهدف سامى ويصعد للمركز الثالث

2/18/2024 2:30:09 PM
(MENAFN- Youm7) حقق فريق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندرى، بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي فى إطار الجولة 13 من بطولة الدوري.




شهد الشوط ضغطا مكثفا من فريق بيراميدز، وسجل هدفين لكن تم إلغاؤهما بداعى التسلل، واستمر ضغط الفريق السماوى وسط غياب لخطورة زعيم الثغر الذى أكتفى بالتأمين الدفاعى.



وفى الشوط الثانى استمر ضغط بيراميدز على الفريق الضيف، وفى الدقيقة 75 نجح أحمد سامى فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ضربة رأس، ليقتنص لفريقه ثلاث نقاط غالية.



بهذه النتيجة يحتل
بيراميدز
المركز اللثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة/ بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 9، وفى المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 19 نقطة بعدما لعب زعيم الثغر 11 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 2 وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.


















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