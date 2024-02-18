إمام عاشور يساند محمد عبد الشافى بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى

MENAFN - Youm7) حرص إمام عاشو لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، على دعم ومساندة محمد عبد الشافى ظهير أيسر فريق الزمالك، بعدما أثبتت الأشعة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.

ونشر إمام عاشور صورة محمد عبد الشافى عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، معلقًا عليها: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. سلامتك يا كابتن".

امام عاشوروكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمد عبد الشافي بقطع فى الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها الفترة الأخيرة.وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عبد الشافي خضع لفحوصات طبية مكثفة لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب سيسافر ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناءً على قرار حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي قرر سفر محمد عبد الشافي لإجراء الجراحة في ألمانيا.



