إمام عاشور يساند محمد عبد الشافى بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى

(MENAFN
- Youm7) حرص إمام عاشو لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، على دعم ومساندة محمد عبد الشافى ظهير أيسر فريق الزمالك، بعدما أثبتت الأشعة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.
ونشر إمام عاشور صورة محمد عبد الشافى عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، معلقًا عليها: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. سلامتك يا كابتن".
امام عاشور
وكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمد عبد الشافي بقطع فى الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها الفترة الأخيرة.
وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عبد الشافي خضع لفحوصات طبية مكثفة لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.
وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب سيسافر ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناءً على قرار حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي قرر سفر محمد عبد الشافي لإجراء الجراحة في ألمانيا.
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