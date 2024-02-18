بلاتى توريه أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

(MENAFN
- Youm7) اختير البوركينى بلاتي توريه لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري التى أقيمت اليوم، فى مسابقة دورى Nile.
وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بنتيجة هدف دون مقابل، في إطار لقاءات الجولة الـ13 من بطولة الدوري، وقدم اللاعب مباراة قوية للغاية، وساهم في فوز الفريق وحصد النقاط الثلاث الغالية.
بهذه النتيجة يحتل
بيراميدز
المركز اللثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات، وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 9، وفى المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بعدما لعب زعيم الثغر 11 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 2 وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.
بلاتى توريه
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