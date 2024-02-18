Monday, 19 February 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيراميدز يحتفى بالتوأم فى مباراة الاتحاد السكندرى

2/18/2024 2:30:09 PM
(MENAFN- Youm7) احتفى نادي بيراميدز بتواجد الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن على هامش وجودهم في ملعب الدفاع الجوي، لمتابعة مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري، في حضور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.
وأهدى ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، حسام حسن قميص النادي بالرقم 9، وكذلك إبراهيم حسن القميص رقم 2، تقديرا لهما واحتفالا بتوليهما مسئولية قيادة منتخب مصر حتى عام 2026.

احمد دياب

ممدوح عيد وبراهيم حسن

ممدوح عيد وحسام حسن








MENAFN18022024000132011024ID1107868167

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث