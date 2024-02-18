بيراميدز يحتفى بالتوأم فى مباراة الاتحاد السكندرى

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- Youm7) احتفى نادي بيراميدز بتواجد الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن على هامش وجودهم في ملعب الدفاع الجوي، لمتابعة مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري، في حضور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.
وأهدى ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، حسام حسن قميص النادي بالرقم 9، وكذلك إبراهيم حسن القميص رقم 2، تقديرا لهما واحتفالا بتوليهما مسئولية قيادة منتخب مصر حتى عام 2026.
احمد دياب
ممدوح عيد وبراهيم حسن
ممدوح عيد وحسام حسن
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