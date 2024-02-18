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يورتشيتش: فوز بيراميدز على الاتحاد يعيد الثقة للاعبين فى غرف الملابس

2/18/2024 2:30:07 PM
(MENAFN- Youm7) عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل، مؤكدا أنها 3 نقاط مهمة للغاية، خاصة أنها ستعيد الثقة للاعبين في غرف الملابس، وكان بالإمكان الفوز بنتيجة أكبر لولا التأخر في التسجيل، موضحا أن الفوز مهم للغاية قبل رحلة صعبة إلى الكونغو ومواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.



وأوضح المدير الفني أن المواجهة كانت قوية وصعبة، في ظل قوة التنافس، ولكن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء، وكان بالإمكان الخروج بنتيجة أكبر، والفوز مهم للغاية بغض النظر عن النتيجة حتى يبني الجهاز الفني عليها في التطوير والتقدم بصورة أفضل مستقبلا.



وأضاف أن الفوز سيغير الكثير داخل غرف الملابس إلى الأفضل وتعود الثقة للاعبين، ومن الضروري البناء على هذا الفور للمستقبل، ومن أجل تطوير الأمور ولا بد من التركيز والعودة للانتصارات في جميع البطولات.












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