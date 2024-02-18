يورتشيتش: فوز بيراميدز على الاتحاد يعيد الثقة للاعبين فى غرف الملابس

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- Youm7) عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل، مؤكدا أنها 3 نقاط مهمة للغاية، خاصة أنها ستعيد الثقة للاعبين في غرف الملابس، وكان بالإمكان الفوز بنتيجة أكبر لولا التأخر في التسجيل، موضحا أن الفوز مهم للغاية قبل رحلة صعبة إلى الكونغو ومواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.
وأوضح المدير الفني أن المواجهة كانت قوية وصعبة، في ظل قوة التنافس، ولكن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء، وكان بالإمكان الخروج بنتيجة أكبر، والفوز مهم للغاية بغض النظر عن النتيجة حتى يبني الجهاز الفني عليها في التطوير والتقدم بصورة أفضل مستقبلا.
وأضاف أن الفوز سيغير الكثير داخل غرف الملابس إلى الأفضل وتعود الثقة للاعبين، ومن الضروري البناء على هذا الفور للمستقبل، ومن أجل تطوير الأمور ولا بد من التركيز والعودة للانتصارات في جميع البطولات.
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