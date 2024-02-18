اختتام برنامج تدريبي حول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط(بترا)- اختتم معهد الدراسات المصـرفية برنامجا تدريبيا متخصصا حول إقراض الشـركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة 25 متدرباً من البنك المركزي الأردني والبنوك العاملة في الأردن، وتم تقديمه من قبل مدربين دوليين متخصصين في مجال إقراض الشـركات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي البرنامج، بحسب بيان المعهد، اليوم الأحد، في إطار سعي البنك المركزي وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم وتعزيز القطاع المصـرفي والمالي الأردني، لا سيما في مجال تمويل قطاع الشـركات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر أحد مصادر القوة للاقتصاد المحلي ومصدر لعدد من الوظائف وفرص العمل في سوق العمل الأردني، الأمر الذي يعني ضرورة الاهتمام بتعزيز وتطوير مهارات القدرات البشـرية العاملة في دعم وتمويل هذا القطاع الحيوي المهم.

وتم اختيار معهد الدراسات المصـرفية لتنفيذ هذه البرامج نظراً للسمعة التي يتمتع بها والتجهيزات الفنية واللوجستية المتوفرة لديه، والتي تمكنه من تقديم تجربة تدريبية عالية الجودة للمتدربين.

ويعتبر هذا البرنامج جزء من مشـروع يتكون من برنامجين منفصلين يستهدف كل منهما مستوى إداريا مختلفا، الأول عبارة عن برنامج لموظفي إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة والثاني كورشة عمل لمدة يومين للإدارة العليا.

وسلط البرنامج الضوء على تحليل وتمويل قطاع الشـركات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ القروض وإدارة محافظها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية في مجال الإقراض المستند على التدفقات النقدية، وتمويل رأس المال العامل، وتنفيذ التمويل وإدارة المحافظ، ومنتجات الشـركات الصغيرة والمتوسطة للفئات غير المؤهلة للحصول على التمويل، ودعم الإقراض الرقمي، والاستدامة، والتقارير الائتمانية، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى إدارة المخاطر.

ومن المقرر الاستمرار في عقد البرنامج وكذلك ورشة العمل الخاصة بالإدارة العليا لمرتين خلال شهري أيار وتشـرين أول المقبلين.

يشار إلى أن تنفيذ البرنامج سبقته عملية تحليل وتقييم للاحتياجات الفنية والتي ساعدت في تحديد محتوى التدريب والتخطيط لوحدات التدريب التي تم تدريبها ضمن هذا البرنامج.

--(بترا)

رش/ب ع/ هـ ح

18/02/2024 22:10:04

