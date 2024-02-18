اختتام برنامج تدريبي حول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط(بترا)- اختتم معهد الدراسات المصـرفية برنامجا تدريبيا متخصصا حول إقراض الشـركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة 25 متدرباً من البنك المركزي الأردني والبنوك العاملة في الأردن، وتم تقديمه من قبل مدربين دوليين متخصصين في مجال إقراض الشـركات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي البرنامج، بحسب بيان المعهد، اليوم الأحد، في إطار سعي البنك المركزي وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم وتعزيز القطاع المصـرفي والمالي الأردني، لا سيما في مجال تمويل قطاع الشـركات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر أحد مصادر القوة للاقتصاد المحلي ومصدر لعدد من الوظائف وفرص العمل في سوق العمل الأردني، الأمر الذي يعني ضرورة الاهتمام بتعزيز وتطوير مهارات القدرات البشـرية العاملة في دعم وتمويل هذا القطاع الحيوي المهم.
وتم اختيار معهد الدراسات المصـرفية لتنفيذ هذه البرامج نظراً للسمعة التي يتمتع بها والتجهيزات الفنية واللوجستية المتوفرة لديه، والتي تمكنه من تقديم تجربة تدريبية عالية الجودة للمتدربين.
ويعتبر هذا البرنامج جزء من مشـروع يتكون من برنامجين منفصلين يستهدف كل منهما مستوى إداريا مختلفا، الأول عبارة عن برنامج لموظفي إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة والثاني كورشة عمل لمدة يومين للإدارة العليا.
وسلط البرنامج الضوء على تحليل وتمويل قطاع الشـركات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ القروض وإدارة محافظها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية في مجال الإقراض المستند على التدفقات النقدية، وتمويل رأس المال العامل، وتنفيذ التمويل وإدارة المحافظ، ومنتجات الشـركات الصغيرة والمتوسطة للفئات غير المؤهلة للحصول على التمويل، ودعم الإقراض الرقمي، والاستدامة، والتقارير الائتمانية، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى إدارة المخاطر.
ومن المقرر الاستمرار في عقد البرنامج وكذلك ورشة العمل الخاصة بالإدارة العليا لمرتين خلال شهري أيار وتشـرين أول المقبلين.
يشار إلى أن تنفيذ البرنامج سبقته عملية تحليل وتقييم للاحتياجات الفنية والتي ساعدت في تحديد محتوى التدريب والتخطيط لوحدات التدريب التي تم تدريبها ضمن هذا البرنامج.
--(بترا)
رش/ب ع/ هـ ح
18/02/2024 22:10:04
MENAFN18022024000117011021ID1107868165
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