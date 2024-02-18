16 شهيدا في قصف جديد على خان يونس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- قالت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، إن جثامين 16 شهيدا وصلت إلى المستشفيات إثر تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان على غزة إلى 28985 شهيدا، فضلا عن إصابة 68883 آخرين.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح

18/02/2024 21:52:08

