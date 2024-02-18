16 شهيدا في قصف جديد على خان يونس
التاريخ
2/18/2024 2:28:46 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط (بترا)- قالت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، إن جثامين 16 شهيدا وصلت إلى المستشفيات إثر تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان على غزة إلى 28985 شهيدا، فضلا عن إصابة 68883 آخرين.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
18/02/2024 21:52:08
MENAFN18022024000117011021ID1107868164
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