برنامج إقلاع يفتتح أول مراكزه للأعمال في السلط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 18 شباط (بترا)- افتتح برنامج تطوير إنتاجية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة "إقلاع"، من خلال أحد شركائه التنفيذيين "شركة مايجريت"، أول مراكزه للأعمال في مدينة السلط بمحافظة البلقاء بحضور محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود وعدد من أعضاء المجتمع المحلي وأصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة، وممثلون عن مؤسسة ميرسي كور المنفذ الرئيسي للبرنامج.
وتهدف مبادرة مراكز الأعمال إلى إنشاء نظام بيئي يوفر للمشروعات المنزلية والمتناهية الصغر والصغيرة إمكانية الوصول إلى شبكة من مقدمي الخدمات، ومساحات عمل مشتركة، وغرف اجتماعات، وفرص ترويجية وتسويقية، والدعم الإداري اليومي، وخدمات الأعمال حسب الطلب مثل التعريف وبناء العلاقات مع الأسواق، وأبحاث السوق، وإدارة استفسارات العملاء، بالإضافة إلى المساعدة المتخصصة في صياغة ومراجعة المستندات القانونية.
وتدار مراكز الأعمال من خلال نموذج لحقوق الامتياز تقدمه مايجريت ضمن إطار برنامج إقلاع وبموجب هذا النموذج، جرى تحديد ستة من أصحاب مشاريع قائمة ليحصلوا على حقوق الامتياز لامتلاك وإدارة مراكز الأعمال في مواقع مختلفة في المملكة تشمل عمان وجرش والزرقاء والكرك والسلط والعقبة.
ويقدم مركز الأعمال في السلط لأعضائه من المشروعات المنزلية والمتناهية الصغر والصغيرة مجموعة متنوعة من خدمات تطوير المشاريع والخدمات الإدارية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.
وقال مدير برنامج إقلاع ليث القاسم إنه انطلاقاً من أهدافه لدعم المشروعات المنزلية والمتناهية الصغر والصغيرة لتنمو وتصبح أكثر مرونة، ويسعى برنامج إقلاع من خلال هذه المبادرة إلى المساعدة في تطوير نظام بيئي حيوي لدعم الأعمال، قادر على تعزيز الابتكار وخلق تأثير دائم في الأردن.
وأضاف أنه من خلال الشراكة مع مايجريت، نلتزم بإيجاد علاقة تكافلية بين مقدمي خدمات تطوير الأعمال والمشروعات المنزلية والمتناهية الصغر والصغيرة، لتلبية الاحتياجات الفريدة لهذه المشروعات من خلال توفير خدمات تطوير مشتركة حيث ستسهم هذه الجهود في تسريع توسيع وتطوير المشروعات في جميع أنحاء البلاد.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة مايجريت نادر نعمة إن شركة مايجريت تهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على مجتمع الأعمال المحلي من خلال إنشاء مراكز أعمال، ومساعدة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في مواجهة التحديات الأساسية التي يواجهونها، وتسهيل التوسع بتكاليف ومخاطر أقل.
ويهدف برنامج "إقلاع" الذي ابتدأ في أيار عام 2022 ومدته خمس سنوات، إلى دعم المشاريع المنزلية والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة في الأردن، لتنمو وتتطور وتصبح قادرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.
--(بترا)
أع/أز/ هـ ح
18/02/2024 21:42:16
MENAFN18022024000117011021ID1107868163
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