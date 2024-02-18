برنامج إقلاع يفتتح أول مراكزه للأعمال في السلط

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 18 شباط (بترا)- افتتح برنامج تطوير إنتاجية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة "إقلاع"، من خلال أحد شركائه التنفيذيين "شركة مايجريت"، أول مراكزه للأعمال في مدينة السلط بمحافظة البلقاء بحضور محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود وعدد من أعضاء المجتمع المحلي وأصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة، وممثلون عن مؤسسة ميرسي كور المنفذ الرئيسي للبرنامج.

وتهدف مبادرة مراكز الأعمال إلى إنشاء نظام بيئي يوفر للمشروعات المنزلية والمتناهية الصغر والصغيرة إمكانية الوصول إلى شبكة من مقدمي الخدمات، ومساحات عمل مشتركة، وغرف اجتماعات، وفرص ترويجية وتسويقية، والدعم الإداري اليومي، وخدمات الأعمال حسب الطلب مثل التعريف وبناء العلاقات مع الأسواق، وأبحاث السوق، وإدارة استفسارات العملاء، بالإضافة إلى المساعدة المتخصصة في صياغة ومراجعة المستندات القانونية.

وتدار مراكز الأعمال من خلال نموذج لحقوق الامتياز تقدمه مايجريت ضمن إطار برنامج إقلاع وبموجب هذا النموذج، جرى تحديد ستة من أصحاب مشاريع قائمة ليحصلوا على حقوق الامتياز لامتلاك وإدارة مراكز الأعمال في مواقع مختلفة في المملكة تشمل عمان وجرش والزرقاء والكرك والسلط والعقبة.

ويقدم مركز الأعمال في السلط لأعضائه من المشروعات المنزلية والمتناهية الصغر والصغيرة مجموعة متنوعة من خدمات تطوير المشاريع والخدمات الإدارية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

وقال مدير برنامج إقلاع ليث القاسم إنه انطلاقاً من أهدافه لدعم المشروعات المنزلية والمتناهية الصغر والصغيرة لتنمو وتصبح أكثر مرونة، ويسعى برنامج إقلاع من خلال هذه المبادرة إلى المساعدة في تطوير نظام بيئي حيوي لدعم الأعمال، قادر على تعزيز الابتكار وخلق تأثير دائم في الأردن.

وأضاف أنه من خلال الشراكة مع مايجريت، نلتزم بإيجاد علاقة تكافلية بين مقدمي خدمات تطوير الأعمال والمشروعات المنزلية والمتناهية الصغر والصغيرة، لتلبية الاحتياجات الفريدة لهذه المشروعات من خلال توفير خدمات تطوير مشتركة حيث ستسهم هذه الجهود في تسريع توسيع وتطوير المشروعات في جميع أنحاء البلاد.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة مايجريت نادر نعمة إن شركة مايجريت تهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على مجتمع الأعمال المحلي من خلال إنشاء مراكز أعمال، ومساعدة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في مواجهة التحديات الأساسية التي يواجهونها، وتسهيل التوسع بتكاليف ومخاطر أقل.

ويهدف برنامج "إقلاع" الذي ابتدأ في أيار عام 2022 ومدته خمس سنوات، إلى دعم المشاريع المنزلية والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة في الأردن، لتنمو وتتطور وتصبح قادرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.

--(بترا)

أع/أز/ هـ ح

18/02/2024 21:42:16

