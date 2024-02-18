إطلاق مبادرة استدامة وطن للمحافظة على البيئة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 18 شباط (بترا)-أطلقت مؤسسة التعاون البيئي، بالتعاون مع شركة أنوار الضاحية، اليوم الأحد، مبادرة بيئية بعنوان: "استدامة وطن" في محافظات المملكة للمحافظة على البيئة وإعادة التدوير.
وقال مدير المؤسسة، فاروق الهزايمة، إن المبادرة تهدف للمحافظة على البيئة وتحسين جودة البيئة وإدارة النفايات بطرق سليمة ومستدامة، وتعزيز الوعي البيئي بين فئات المجتمع وذلك في ظل تسارع المتغيرات التي توجب اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الأخضر، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل على خلق فرص عمل للشباب لكلا الجنسين عن طريق تدوير النفايات غير الخطرة وتمكينهم في الاستثمار في المشاريع البيئية.
من جانبه، قال رئيس شركة أنوار الضاحية، أمجد شخاترة، إن حماية البيئة والحفاظ على التوازن البيئي يعد تحديًا للجميع ومسؤولية المجتمع .
وأشار إلى أن هذه المبادرة تؤكد أهمية الحفاظ على بيئة آمنة للعيش والسكن وخالية من الملوثات، معربا عن اعتزازه بتزامن إطلاق المبادرة مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش ما يبعث فينا الاعتزاز والفخر.
--(بترا)
ا.ح/أز/ هـ ح
18/02/2024 21:23:16
MENAFN18022024000117011021ID1107868162
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