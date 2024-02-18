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إطلاق مبادرة استدامة وطن للمحافظة على البيئة

2/18/2024 2:28:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 18 شباط (بترا)-أطلقت مؤسسة التعاون البيئي، بالتعاون مع شركة أنوار الضاحية، اليوم الأحد، مبادرة بيئية بعنوان: "استدامة وطن" في محافظات المملكة للمحافظة على البيئة وإعادة التدوير.
وقال مدير المؤسسة، فاروق الهزايمة، إن المبادرة تهدف للمحافظة على البيئة وتحسين جودة البيئة وإدارة النفايات بطرق سليمة ومستدامة، وتعزيز الوعي البيئي بين فئات المجتمع وذلك في ظل تسارع المتغيرات التي توجب اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الأخضر، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل على خلق فرص عمل للشباب لكلا الجنسين عن طريق تدوير النفايات غير الخطرة وتمكينهم في الاستثمار في المشاريع البيئية.
من جانبه، قال رئيس شركة أنوار الضاحية، أمجد شخاترة، إن حماية البيئة والحفاظ على التوازن البيئي يعد تحديًا للجميع ومسؤولية المجتمع .
وأشار إلى أن هذه المبادرة تؤكد أهمية الحفاظ على بيئة آمنة للعيش والسكن وخالية من الملوثات، معربا عن اعتزازه بتزامن إطلاق المبادرة مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش ما يبعث فينا الاعتزاز والفخر.
--(بترا)
ا.ح/أز/ هـ ح
18/02/2024 21:23:16

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