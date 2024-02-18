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المفرق: إطلاق مشروع السلامة المرورية في مدرسة إيدون الأساسية المختلطة

2/18/2024 2:28:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 18 شباط (بترا)- أطلق في مدرسة إيدون الأساسية المختلطة، اليوم الأحد، مشروع السلامة المرورية تحت عنوان: "حياتنا بسلام أحلى"، برعاية مدير تربة لواء قصبة المفرق الدكتور أيوب المشاقبة
وبحضور ضابط الشرطة المجتمعية النقيب محمد الروسان.

وقال المشاقبة إن إطلاق وتنفيذ مثل هذه المبادرات الإبداعية تحت مظلة وزارة التربية والتعليم يعود بالنفع على الطلبة والكادر التعليمي والمجتمع المحلي كافة بتطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بالسلامة المرورية.

وتميز اليوم المروري بافتتاح معرض جمع أعمال الطلبة والكادر والمجتمع المحلي، وعرض مسرحية طلابية ضمن مسرح المناهج وتقديم محاضرات توعوية من الشرطة المجتمعية وتقديم المشاهد التعليمية والإرشادية من قبل لجنة السلامة المرورية ضمن أفكار إبداعية نفذت على أرض الواقع.

--(بترا)


ه ق/أز/ هـ ح

18/02/2024 21:21:45

MENAFN18022024000117011021ID1107868161

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