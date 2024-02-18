المفرق: إطلاق مشروع السلامة المرورية في مدرسة إيدون الأساسية المختلطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 18 شباط (بترا)- أطلق في مدرسة إيدون الأساسية المختلطة، اليوم الأحد، مشروع السلامة المرورية تحت عنوان: "حياتنا بسلام أحلى"، برعاية مدير تربة لواء قصبة المفرق الدكتور أيوب المشاقبة
وبحضور ضابط الشرطة المجتمعية النقيب محمد الروسان.
وقال المشاقبة إن إطلاق وتنفيذ مثل هذه المبادرات الإبداعية تحت مظلة وزارة التربية والتعليم يعود بالنفع على الطلبة والكادر التعليمي والمجتمع المحلي كافة بتطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بالسلامة المرورية.
وتميز اليوم المروري بافتتاح معرض جمع أعمال الطلبة والكادر والمجتمع المحلي، وعرض مسرحية طلابية ضمن مسرح المناهج وتقديم محاضرات توعوية من الشرطة المجتمعية وتقديم المشاهد التعليمية والإرشادية من قبل لجنة السلامة المرورية ضمن أفكار إبداعية نفذت على أرض الواقع.
--(بترا)
ه ق/أز/ هـ ح
18/02/2024 21:21:45
MENAFN18022024000117011021ID1107868161
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