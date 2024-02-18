أوقاف عجلون تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 18 شباط (بترا)- احتفلت مديرية أوقاف محافظة عجلون في المسجد الكبير، اليوم الأحد، بذكرى الإسراء والمعراج، بحضور مساعد المحافظ خالد القضاة.
وأكد مدير الأوقاف، الدكتور أحمد الصمادي، على المعاني السامية التي تحملها هذه الذكرى الطيبة وما تكتنفها من دروس وعبر مستقاة من هذه المعجزة العظيمة لرسول البشرية، مشيرًا إلى الدور الهاشمي الكبير في رعاية المقدسات الإسلامية وتضحيات الجيش العربي الأردني في سبيل الأقصى.
وقال مفتي محافظة عجلون، الدكتور محمد بني طه، إن ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين جاءت لتثبيت فكرة الوحدة في يقين الأمة وترمز إلى الرباط الوثيق بين المسلمين، حيث الإسراء إلى بيت المقدس من البيت العتيق مع ضرورة الإيمان، بأن هذه البلاد هي في رعاية الله وحفظه فالدفاع عن الأقصى يكون بالكلمة والدعم المعنوي والمادي.
وأشار المفتي الدكتور حمزة بني عامر إلى ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حادثة الإسراء والمعراج من العداوة والاضطهاد في مكة، مبينا أن الإسراء والمعراج كانت رحمة ودعما نفسيا له وأن استقباله في السماء واللقاء برب البريات هو مدد وعون ونصر من الله تعالى له ولدعوته وأتباعه.
--(بترا)
ع.ف/أز/ هـ ح
18/02/2024 21:16:13
MENAFN18022024000117011021ID1107868160
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