أوقاف عجلون تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 18 شباط (بترا)- احتفلت مديرية أوقاف محافظة عجلون في المسجد الكبير، اليوم الأحد، بذكرى الإسراء والمعراج، بحضور مساعد المحافظ خالد القضاة.

وأكد مدير الأوقاف، الدكتور أحمد الصمادي، على المعاني السامية التي تحملها هذه الذكرى الطيبة وما تكتنفها من دروس وعبر مستقاة من هذه المعجزة العظيمة لرسول البشرية، مشيرًا إلى الدور الهاشمي الكبير في رعاية المقدسات الإسلامية وتضحيات الجيش العربي الأردني في سبيل الأقصى.

وقال مفتي محافظة عجلون، الدكتور محمد بني طه، إن ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين جاءت لتثبيت فكرة الوحدة في يقين الأمة وترمز إلى الرباط الوثيق بين المسلمين، حيث الإسراء إلى بيت المقدس من البيت العتيق مع ضرورة الإيمان، بأن هذه البلاد هي في رعاية الله وحفظه فالدفاع عن الأقصى يكون بالكلمة والدعم المعنوي والمادي.

وأشار المفتي الدكتور حمزة بني عامر إلى ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حادثة الإسراء والمعراج من العداوة والاضطهاد في مكة، مبينا أن الإسراء والمعراج كانت رحمة ودعما نفسيا له وأن استقباله في السماء واللقاء برب البريات هو مدد وعون ونصر من الله تعالى له ولدعوته وأتباعه.

--(بترا)

ع.ف/أز/ هـ ح

18/02/2024 21:16:13