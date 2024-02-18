القمة الأفريقية تطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط (بترا)- طالبت القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأحد، في بيانها الأخير بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة، واستخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دوليا في استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في حربها على القطاع.
كما طالبت القمة إسرائيل بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.
وأدانت القمة الحرب الإسرائيلية الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل، ونددت بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ ع ط
18/02/2024 20:55:56
MENAFN18022024000117011021ID1107868159
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