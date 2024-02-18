القمة الأفريقية تطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- طالبت القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأحد، في بيانها الأخير بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة، واستخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دوليا في استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في حربها على القطاع.

كما طالبت القمة إسرائيل بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

وأدانت القمة الحرب الإسرائيلية الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل، ونددت بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء.

--(بترا)

رصد / ف ق/أز/ ع ط

18/02/2024 20:55:56