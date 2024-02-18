عجلون : إطلاق الحملة الثانية من حملة حصالة الخير

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 18شباط (بترا)-أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة عجلون في قاعة مدرسة حطين الأساسية المختلطة و بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان (الحملة الثانية) لحصالة الخير.

وقال مدير التربية والتعليم في المحافظة الدكتور أسعد الشرع إن هذه الحملة تأتي لتقديم المساعدة لمرضى السرطان نظرا لقلة الدعم المادي المخصص لرعايتهم الصحية، مشيرًا إلى أن هذه الحملة جاءت لدعم مرضى السرطان وتم تقديمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مرتين في العام.

وأشار إلى أن الحملة انطلقت اليوم بمشاركة 30 مدرسة حكومية وخاصة، مبينًا أهمية المشاركة في الحملة لدعم مرضى السرطان، والتي تعزز القيم الإنسانية ومبادئ المسؤولية الوطنية لمساعدة المرضى لتلقي أفضل العلاج .

وبينت مديرة المدرسة ربيعة المومني أن الحملة تعكس مدى أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي لمثل هذه الأعمال الخيرية التي تعزز الدعم الإنساني والنفسي لمرضى السرطان.

بدورها، وأوضحت ضابط ارتباط الحصالة المعلمة أسماء القرشي، أن عدد الحصالات أصبح 31 حصالة موزعة على عدد من مدارس المحافظة.

وفي نهاية حفل الإطلاق جرى توزيع الحصالات وشهادات التكريم على المدارس المشاركة في الحملة.

--(بترا)

ع.ف/أز/ ع ط

18/02/2024 20:50:18