عجلون : إطلاق الحملة الثانية من حملة حصالة الخير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 18شباط (بترا)-أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة عجلون في قاعة مدرسة حطين الأساسية المختلطة و بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان (الحملة الثانية) لحصالة الخير.
وقال مدير التربية والتعليم في المحافظة الدكتور أسعد الشرع إن هذه الحملة تأتي لتقديم المساعدة لمرضى السرطان نظرا لقلة الدعم المادي المخصص لرعايتهم الصحية، مشيرًا إلى أن هذه الحملة جاءت لدعم مرضى السرطان وتم تقديمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مرتين في العام.
وأشار إلى أن الحملة انطلقت اليوم بمشاركة 30 مدرسة حكومية وخاصة، مبينًا أهمية المشاركة في الحملة لدعم مرضى السرطان، والتي تعزز القيم الإنسانية ومبادئ المسؤولية الوطنية لمساعدة المرضى لتلقي أفضل العلاج .
وبينت مديرة المدرسة ربيعة المومني أن الحملة تعكس مدى أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي لمثل هذه الأعمال الخيرية التي تعزز الدعم الإنساني والنفسي لمرضى السرطان.
بدورها، وأوضحت ضابط ارتباط الحصالة المعلمة أسماء القرشي، أن عدد الحصالات أصبح 31 حصالة موزعة على عدد من مدارس المحافظة.
وفي نهاية حفل الإطلاق جرى توزيع الحصالات وشهادات التكريم على المدارس المشاركة في الحملة.
--(بترا)
ع.ف/أز/ ع ط
18/02/2024 20:50:18
MENAFN18022024000117011021ID1107868157
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