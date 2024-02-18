اطلاق حملة حصالة الخير في مديرية تربية المزار الشمالي

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 18 شباط(بترا)-أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي اليوم الأحد، بمدرسة المزار الثانوية الشاملة المختلطة، حملة حصالة الخير في مدارس المديرية للتبرع لمرضى السرطان غير القادرين على تكلفة العلاج.

وأكدت مديرة التربية والتعليم للواء المزار الشمالي الدكتورة فاطمة طلافحة خلال لقاءها مديري ومديرات المدارس وضباط ارتباط المبادرة أن التبرع لعلاج مرضى السرطان يعد من القيم الإنسانية الرفيعة التي تعزز مبدأ التكامل الاجتماعي والشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه المرضى لمساعدتهم على تلقي أفضل العلاج.

ودعت مديري المدارس وضباط ارتباط الحملة وبالتنسيق مع معلمي ومعلمات المدارس والمجتمع المحلي على تفعيل هذه الحملة التي تطلقها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان وتستمر لشهرين، على التواصل مع طلبة المدارس لغرس وتعزيز عمل الخير ومساعدة الآخرين، خاصة مرضى السرطان.

وقدمت الطلافحة خلال إطلاق الحملة الشهادات التقديرية المقدمة من مؤسسة الحسين للسرطان لمديري ومديرات المدارس وضباط ارتباط المدارس المشاركين فيها.

--(بترا)

س ع/أز/ ع ط

18/02/2024 20:13:44