اطلاق حملة حصالة الخير في مديرية تربية المزار الشمالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 18 شباط(بترا)-أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي اليوم الأحد، بمدرسة المزار الثانوية الشاملة المختلطة، حملة حصالة الخير في مدارس المديرية للتبرع لمرضى السرطان غير القادرين على تكلفة العلاج.
وأكدت مديرة التربية والتعليم للواء المزار الشمالي الدكتورة فاطمة طلافحة خلال لقاءها مديري ومديرات المدارس وضباط ارتباط المبادرة أن التبرع لعلاج مرضى السرطان يعد من القيم الإنسانية الرفيعة التي تعزز مبدأ التكامل الاجتماعي والشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه المرضى لمساعدتهم على تلقي أفضل العلاج.
ودعت مديري المدارس وضباط ارتباط الحملة وبالتنسيق مع معلمي ومعلمات المدارس والمجتمع المحلي على تفعيل هذه الحملة التي تطلقها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان وتستمر لشهرين، على التواصل مع طلبة المدارس لغرس وتعزيز عمل الخير ومساعدة الآخرين، خاصة مرضى السرطان.
وقدمت الطلافحة خلال إطلاق الحملة الشهادات التقديرية المقدمة من مؤسسة الحسين للسرطان لمديري ومديرات المدارس وضباط ارتباط المدارس المشاركين فيها.
--(بترا)
س ع/أز/ ع ط
18/02/2024 20:13:44
MENAFN18022024000117011021ID1107868154
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.