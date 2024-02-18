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افتتاح جدارية تحاكي الفن السردي لمحافظة إربد

2/18/2024 2:28:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 18 شباط (بترا)- افتتح مدير تربية لواء قصبة اربد الدكتور حمزة نجادات في مدرسة اربد الثانوية للبنين، اليوم الأحد، جدارية تحاكي الفن السردي لمحافظة اربد، وذلك ضمن احتفالات المملكة بعيد جلالة الملك واليوبيل الفضي.
وأشار النجادات خلال رعايته الفعاليات إلى أن هذه المناسبات الوطنية تؤكد على دور القيادة الهاشمية في بناء الأردن، مبينا أن الهاشميين تمكنوا من تأسيس قواعد الأمن والاستقرار بكل إصرار وعزيمة لتحقيق النمو والازدهار والتنمية والتقدم في كافة المجالات.
وشارك في تنفيذ الجدارية عدد من معلمين ومعلمات التربية الفنية من مختلف مدارس القصبة وبرئاسة مشرفة التربية الفنية في المديرية ناديا المنسي وبالتعاون والتنسيق مع قسمي الأشراف والنشاطات.
--(بترا)
ا.ح/أز/ ع ط
18/02/2024 20:11:27

MENAFN18022024000117011021ID1107868153

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