افتتاح جدارية تحاكي الفن السردي لمحافظة إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 18 شباط (بترا)- افتتح مدير تربية لواء قصبة اربد الدكتور حمزة نجادات في مدرسة اربد الثانوية للبنين، اليوم الأحد، جدارية تحاكي الفن السردي لمحافظة اربد، وذلك ضمن احتفالات المملكة بعيد جلالة الملك واليوبيل الفضي.
وأشار النجادات خلال رعايته الفعاليات إلى أن هذه المناسبات الوطنية تؤكد على دور القيادة الهاشمية في بناء الأردن، مبينا أن الهاشميين تمكنوا من تأسيس قواعد الأمن والاستقرار بكل إصرار وعزيمة لتحقيق النمو والازدهار والتنمية والتقدم في كافة المجالات.
وشارك في تنفيذ الجدارية عدد من معلمين ومعلمات التربية الفنية من مختلف مدارس القصبة وبرئاسة مشرفة التربية الفنية في المديرية ناديا المنسي وبالتعاون والتنسيق مع قسمي الأشراف والنشاطات.
--(بترا)
ا.ح/أز/ ع ط
18/02/2024 20:11:27
MENAFN18022024000117011021ID1107868153
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