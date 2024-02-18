مراكز في مديرية شباب المفرق تنفذ أنشطة متعددة

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 18 شباط (بترا) -نظمت مديرية شباب المفرق مجموعة من الأنشطة المتنوعة في مراكز شبابية في المحافظة.

وقالت المديرية في بيانها، اليوم الأحد، إن مركز شباب البادية نفذ ورشة عمل حول" كيفية تشكيل مجموعه كشفية إرشادية تطوعية" بمشاركة 20 مشاركًا حيث تحدث راتب الشرفات عن صفات الكشاف وقيم العمل التطوعي وأهميته وآثاره على المجتمع.

وأضافت المديرية أن مركز شباب رحاب نفذ ورشة بعنوان العادات السلبية في المجتمع ، حيث تحدث احمد الحراحشة عن الفرق بين العرف والعادات والتقاليد وعن التصرفات السلبية في الأفراح وتطرق لموضوع انتشار الأرجلية ذات الآثار السلبية الكبيرة على صحة الإنسان.

وبينت أنه جرى تنفيذ أنشطة متنوعة في مركزي شباب أم الجمال وشابات أم الجمال حيث نظم مركز شباب ام الجمال ورشة عمل حول "مفاهيم الحركة الكشفية" بمشاركة 20 مشاركًا تحدث فيها ممدوح السميران عن محاور الحركة الكشفية وآلية تدريب الأعضاء عمليًا ونظريًا على مهام وأعمال الحركة الكشفية لافتة إلى أن مركز شابات ام الجمال نفذ جلسة تعريفية حول "الخدمات الإلكترونية" بحضور 20 مشاركة، وتحدثت هنادي أبو سمرة عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة وأهم مزاياها.

--(بترا)

ه ق/أز/ ع ط

18/02/2024 20:05:02