مراكز في مديرية شباب المفرق تنفذ أنشطة متعددة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 18 شباط (بترا) -نظمت مديرية شباب المفرق مجموعة من الأنشطة المتنوعة في مراكز شبابية في المحافظة.
وقالت المديرية في بيانها، اليوم الأحد، إن مركز شباب البادية نفذ ورشة عمل حول" كيفية تشكيل مجموعه كشفية إرشادية تطوعية" بمشاركة 20 مشاركًا حيث تحدث راتب الشرفات عن صفات الكشاف وقيم العمل التطوعي وأهميته وآثاره على المجتمع.
وأضافت المديرية أن مركز شباب رحاب نفذ ورشة بعنوان العادات السلبية في المجتمع ، حيث تحدث احمد الحراحشة عن الفرق بين العرف والعادات والتقاليد وعن التصرفات السلبية في الأفراح وتطرق لموضوع انتشار الأرجلية ذات الآثار السلبية الكبيرة على صحة الإنسان.
وبينت أنه جرى تنفيذ أنشطة متنوعة في مركزي شباب أم الجمال وشابات أم الجمال حيث نظم مركز شباب ام الجمال ورشة عمل حول "مفاهيم الحركة الكشفية" بمشاركة 20 مشاركًا تحدث فيها ممدوح السميران عن محاور الحركة الكشفية وآلية تدريب الأعضاء عمليًا ونظريًا على مهام وأعمال الحركة الكشفية لافتة إلى أن مركز شابات ام الجمال نفذ جلسة تعريفية حول "الخدمات الإلكترونية" بحضور 20 مشاركة، وتحدثت هنادي أبو سمرة عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة وأهم مزاياها.
--(بترا)
ه ق/أز/ ع ط
18/02/2024 20:05:02
MENAFN18022024000117011021ID1107868152
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