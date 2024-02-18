رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل رئيس مجلس الأعيان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط (بترا) – استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ محمد صباح السالم الصباح، في مقر الحكومة بالعاصمة الكويتية، اليوم الأحد، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وبحث الطرفان أوجه العلاقات الثنائية وسبل البناء عليها بمختلف المجالات.
وتناولت المباحثات، بحسب بيان صادر عن مجلس الأعيان، الأوضاع الراهنة في المنطقة، وآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الكويت والأردن، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتنموية.
وأعرب رئيس الوزراء الكويتي عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تجمع بين الكويت والأردن، مشيراً إلى حرص الكويت على دعم الأردن في المجالات كافة، وتعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز عن شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه الكويت للأردن وحرصها على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأهمية التنسيق المشترك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
وأشاد الفايز بالعلاقات الأردنية الكويتية، مبينا أنها علاقات راسخة وقوية واستراتيجية في مختلف المجالات، وذلك بفضل حرص جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتقوم على خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وخدمة القضايا العربية العادلة.
--(بترا)
م ش/ ف م/أز/ ع ط
18/02/2024 20:00:35
MENAFN18022024000117011021ID1107868151
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