رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل رئيس مجلس الأعيان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا) – استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ محمد صباح السالم الصباح، في مقر الحكومة بالعاصمة الكويتية، اليوم الأحد، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وبحث الطرفان أوجه العلاقات الثنائية وسبل البناء عليها بمختلف المجالات.

وتناولت المباحثات، بحسب بيان صادر عن مجلس الأعيان، الأوضاع الراهنة في المنطقة، وآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الكويت والأردن، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتنموية.

وأعرب رئيس الوزراء الكويتي عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تجمع بين الكويت والأردن، مشيراً إلى حرص الكويت على دعم الأردن في المجالات كافة، وتعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز عن شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه الكويت للأردن وحرصها على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأهمية التنسيق المشترك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

وأشاد الفايز بالعلاقات الأردنية الكويتية، مبينا أنها علاقات راسخة وقوية واستراتيجية في مختلف المجالات، وذلك بفضل حرص جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتقوم على خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وخدمة القضايا العربية العادلة.

--(بترا)

م ش/ ف م/أز/ ع ط

18/02/2024 20:00:35