ندوة توصي بتثبيت طريق الإيلاف القرشي عبر الاغوار الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 18 شباط (بترا)- أوصى مختصون بمجال التراث الأردني بتعميق البحث العلمي لتثبيت المحطات والأسواق المرتبطة بطريق الإيلاف القرشي المتواجدة في الأغوار الشمالية وتطويرها وترويجها لتنعكس على المستوى الاقتصادي والثقافي للمنطقة.

جاء ذلك خلال ندوة، اليوم الأحد، نظمها اتحاد المؤرخين في التراث بالتعاون مع الجامعة الهاشمية، وجامعة آل البيت، واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، ومنتدى ياجوز الثقافي وعدد من منظمات المجتمع المدني والهيئات الثقافية، بعنوان: تاريخ وحضارة طبقة فحل ومسار الإيلاف القرشي، واستضافها نادي الشيخ حسين الرياضي.

وأكد وزير الثقافة الأسبق طه الهباهبة، خلال افتتاحه الندوة، أهمية الاستمرار في الدراسات البحثية والعلمية التي تسهم في التطوير السياحي ورفد اقتصادات الأغوار الشمالية بمنتجات سياحية قادرة على خلق فرص عمل وتحقيق الرفاه الاقتصادي، مؤكدا أن طريق الإيلاف القرشي يفتح آفاقا جديدة في الأغوار الشمالية وأن تنميتها ستحقق نتائج إيجابية على واقع السياحة في المنطقة.

وتحدث رئيس اللجنة المنظمة الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية، حول مسارات الإيلاف عبر الاغوار الشمالية والقادم من الجزيرة العربية مرورا بمكة والمدينة وتيماء ودومة الجندل والعقبة.

وأشار إلى أهمية امتداد هذه الطريق من بير مذكور وعبر محطات الإيلاف جنوب فلسطين وصولا إلى غزة هاشم، على مستقبل التطوير السياحي والثمار الإيجابية المتوقعة على الأغوار الشمالية.

وتناول رئيس اتحاد المؤرخين في التراث، سعد سلامة، الدور البناء للمؤرخين في نشر العلم والمعرفة المرتبطة بطريق الإيلاف وتطوير المسارات التاريخية المرتبط به.

وأكد العميد المتقاعد، مناور الشخاترة، اهمية استغلال ثراء التنوع السياحي في الاغوار الشمالية وطبقة فحل وخاصة السياحة البيئية والتراثية والدينية، لافتا إلى دور تجديد الخطط للنهوض بالمنطقة وسياحتها كمنتج اقتصادي فاعل.

وأشار الدكتور عدنان لطفي إلى أهمية الطريق كونه يمثل مسارا تاريخيا ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة قريش، مشيرا إلى أن أدبيات وتراث الطريق تحتاج إلى جمع وتصنيف وفهرسة لأهميتها في عملية التوثيق.

من جانبه، أشار الدكتور عبدالعزيز محمود من جامعة آل البيت إلى الواقع الأنثربولوجي للمكان والإنسان في منطقة الأغوار الشمالية وأهمية الإفادة من الإمكانات المتاحة على جانبي مسار الإيلاف القرشي والإفادة من الخبرات والتجارب العالمية بهذا المجال.

وركزت الباحثة رسمية اللحام من اتحاد المؤرخين على أهمية النشر العلمي للمعلومات وإتاحة الفرصة لطلبة المدارس للمشاركة بمسارات طريق الإيلاف، فيما تناول الدكتور محمود بن طريف والدكتورة ردينة العطي ، أهمية موضوع تثبيت الدلائل العلمية وتأكيدها وتقديمها ضمن منشورات الإيلاف القرشي، وأهمية تضافر الجهود المجتمعية والتشاركية وسرعة التطوير السياحي لإفادة المجتمعات المحلية في الأغوار الشمالية .

-- (بترا)

أ غ / أز/ ع ط

18/02/2024 19:58:57