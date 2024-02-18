الفايز ينقل رسالة من الملك إلى أمير الكويت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 18 شباط (بترا) – نقل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الأحد، رسالة شفوية من جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تؤكد الاعتزاز بالعلاقات الأخوية المتينة والراسخة، التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على المضي قدما في توطيدها في مختلف المجالات.

وأعرب جلالته، في الرسالة، عن تقديره للمواقف الأخوية لسمو الشيخ مشعل الصباح ولدولة الكويت تجاه الأردن، مؤكدًا الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا العربية والإقليمية، وبما يعزز من مسيرة التضامن والتعاون العربي والإسلامي، والقدرة على مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.

من جانبه أعرب سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، خلال استقباله الفايز، عن محبته وتقديره لأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وتطابق وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وثمن سمو أمير دولة الكويت جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود جلالته لحشد الجهود الدولية لإيجاد أفق سياسي يقود إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، مشيدًا بذات الوقت بجهود جلالته في إيصال المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.

بدوره أشار رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إلى عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين الأردن ودولة الكويت، مؤكدًا أنها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وقضايا الأمة العربية العادلة.

وبين الفايز، وفقًا لبيان صادر عن المجلس، أن علاقات البلدين الشقيقين راسخة وقوية، مثمنًا مواقف دولة الكويت الداعمة والمساندة للأردن.

وأكد حرص الأردن باستمرار على تعزيز علاقاته الأخوية مع دولة الكويت في مختلف المجالات، مستعرضًا الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأردن.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية وغيرها، بما يعزز التعاون المشترك ويعمق العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

--(بترا)

م ش/أز / ع ط

18/02/2024 19:55:35