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لاعب التايكواندو الحلواني يحصد ميدالية ذهبية في بطولة كأس الرئيس في إيران

2/18/2024 2:28:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- حصد لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني اليوم الأحد، الميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس المقامة في إيران.
واختتم المنتخب الوطني مشاركته في بطولة كأس الرئيس لقارة آسيا، التي أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران، بتحقيق ميدالية ذهبية عن طريق زيد الحلواني لوزن تحت 63 كغم، فيما أحرزت راما أبو الرب امس الأول الميدالية البرونزية لوزن تحت 73 كغم.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
18/02/2024 19:46:43

MENAFN18022024000117011021ID1107868148

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