لاعب التايكواندو الحلواني يحصد ميدالية ذهبية في بطولة كأس الرئيس في إيران

لاعب التايكواندو الحلواني يحصد ميدالية ذهبية في بطولة كأس الرئيس في إيران
التاريخ
2/18/2024 2:28:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط (بترا)- حصد لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني اليوم الأحد، الميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس المقامة في إيران.
واختتم المنتخب الوطني مشاركته في بطولة كأس الرئيس لقارة آسيا، التي أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران، بتحقيق ميدالية ذهبية عن طريق زيد الحلواني لوزن تحت 63 كغم، فيما أحرزت راما أبو الرب امس الأول الميدالية البرونزية لوزن تحت 73 كغم.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
18/02/2024 19:46:43
MENAFN18022024000117011021ID1107868148
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