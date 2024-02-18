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ولي العهد ينعى والد الأميرة رجوة الحسين

2/18/2024 2:28:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- نعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، مساء اليوم الأحد، والد سمو الأميرة رجوة الحسين، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف.

وكتب سمو الأمير عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، "بمزيد من الحزن والأسى، ننعى فقيدنا والد زوجتي عمي الحبيب أبا فيصل، عرفناه دمثاً كريماً صاحب خُلق ودين".

وأضاف سموه، "ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا الصبر والسلوان".

--(بترا)


ع د/أز/ ع ط

18/02/2024 19:44:32

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