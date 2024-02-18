ولي العهد ينعى والد الأميرة رجوة الحسين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط (بترا)- نعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، مساء اليوم الأحد، والد سمو الأميرة رجوة الحسين، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف.
وكتب سمو الأمير عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، "بمزيد من الحزن والأسى، ننعى فقيدنا والد زوجتي عمي الحبيب أبا فيصل، عرفناه دمثاً كريماً صاحب خُلق ودين".
وأضاف سموه، "ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا الصبر والسلوان".
--(بترا)
ع د/أز/ ع ط
18/02/2024 19:44:32
MENAFN18022024000117011021ID1107868147
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.