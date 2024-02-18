اتفاقية لإنشاء مبنى لدائرة العطاءات الحكومية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط (بترا)- وقعت دائرة العطاءات الحكومية، اتفاقية إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات إنشاء مبنى دائرة العطاءات الحكومية مع الشركة التي تمت إحالة العطاء عليها.
وقال مدير عام الدائرة المهندس محمود خليفات، إن المبنى الجديد سيرفع من سوية الخدمات التي تقدمها الدائرة لكل الوحدات والجهات الحكومية والشركاء ومتلقي الخدمة.
وأضاف خليفات في تصريح اليوم الأحد، أن المبنى الجديد سيكون أول مبنى حكومي أخضر بالكامل، مع مراعاة توفير الطاقة والإنارة الطبيعية والتخلص من المخلفات بتحقيقه متطلبات البناء الأخضر، بحيث يتم تطبيق دليل الأبنية الخضراء الأردني (المتطلبات الإجبارية والواجبة) ليحقق متطلبات الصيانة والتشغيل.
وأكد أن توقيع الاتفاقية جاء تماشياً مع نهج الدائرة بإطلاقها (مشروع النهوض بالشراء الأخضر الحكومي في الأردن ) الذي أطلقته أخيرا.
وأشاد خليفات، بجهود وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن، في دعم المشروع الذي يحتوي على لمسات من الإبداع والحداثة في تصاميمه، وبما يتناسب مع عراقة الأردن في التصاميم الهندسية، والمتناغم بين العمارة الإسلامية والحداثة في الواجهات المعمارية والتصاميم الداخلية لتقديم الخدمات.
--(بترا)
م ح/ف م/رق
18/02/2024 18:39:24
MENAFN18022024000117011021ID1107868146
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