اتفاقية لإنشاء مبنى لدائرة العطاءات الحكومية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- وقعت دائرة العطاءات الحكومية، اتفاقية إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات إنشاء مبنى دائرة العطاءات الحكومية مع الشركة التي تمت إحالة العطاء عليها.

وقال مدير عام الدائرة المهندس محمود خليفات، إن المبنى الجديد سيرفع من سوية الخدمات التي تقدمها الدائرة لكل الوحدات والجهات الحكومية والشركاء ومتلقي الخدمة.

وأضاف خليفات في تصريح اليوم الأحد، أن المبنى الجديد سيكون أول مبنى حكومي أخضر بالكامل، مع مراعاة توفير الطاقة والإنارة الطبيعية والتخلص من المخلفات بتحقيقه متطلبات البناء الأخضر، بحيث يتم تطبيق دليل الأبنية الخضراء الأردني (المتطلبات الإجبارية والواجبة) ليحقق متطلبات الصيانة والتشغيل.

وأكد أن توقيع الاتفاقية جاء تماشياً مع نهج الدائرة بإطلاقها (مشروع النهوض بالشراء الأخضر الحكومي في الأردن ) الذي أطلقته أخيرا.

وأشاد خليفات، بجهود وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن، في دعم المشروع الذي يحتوي على لمسات من الإبداع والحداثة في تصاميمه، وبما يتناسب مع عراقة الأردن في التصاميم الهندسية، والمتناغم بين العمارة الإسلامية والحداثة في الواجهات المعمارية والتصاميم الداخلية لتقديم الخدمات.

--(بترا)

م ح/ف م/رق

18/02/2024 18:39:24