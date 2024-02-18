Sunday, 18 February 2024 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتفاقية لإنشاء مبنى لدائرة العطاءات الحكومية

2/18/2024 2:28:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- وقعت دائرة العطاءات الحكومية، اتفاقية إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات إنشاء مبنى دائرة العطاءات الحكومية مع الشركة التي تمت إحالة العطاء عليها.
وقال مدير عام الدائرة المهندس محمود خليفات، إن المبنى الجديد سيرفع من سوية الخدمات التي تقدمها الدائرة لكل الوحدات والجهات الحكومية والشركاء ومتلقي الخدمة.
وأضاف خليفات في تصريح اليوم الأحد، أن المبنى الجديد سيكون أول مبنى حكومي أخضر بالكامل، مع مراعاة توفير الطاقة والإنارة الطبيعية والتخلص من المخلفات بتحقيقه متطلبات البناء الأخضر، بحيث يتم تطبيق دليل الأبنية الخضراء الأردني (المتطلبات الإجبارية والواجبة) ليحقق متطلبات الصيانة والتشغيل.
وأكد أن توقيع الاتفاقية جاء تماشياً مع نهج الدائرة بإطلاقها (مشروع النهوض بالشراء الأخضر الحكومي في الأردن ) الذي أطلقته أخيرا.
وأشاد خليفات، بجهود وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن، في دعم المشروع الذي يحتوي على لمسات من الإبداع والحداثة في تصاميمه، وبما يتناسب مع عراقة الأردن في التصاميم الهندسية، والمتناغم بين العمارة الإسلامية والحداثة في الواجهات المعمارية والتصاميم الداخلية لتقديم الخدمات.
--(بترا)
م ح/ف م/رق
18/02/2024 18:39:24

MENAFN18022024000117011021ID1107868146

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث