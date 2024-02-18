2979 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2979 طنا، منها 2133 طن خضار، و635 طن فواكه، و209 أطنان من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و50 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 20 و35، والبندورة بين 8 و20، والجزر بين 25 و35، والخيار بين 25 و35، والزهرة بين 6 و15، والليمون بين 30 و40، والموز البلدي بين 60 و90 قرشا.

--(بترا)

رح/ف م/رق

18/02/2024 18:01:33