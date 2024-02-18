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الأورومتوسطي يوثق استخدام الاحتلال مسيرات صغيرة لقتل الفلسطينيين في غزة

2/18/2024 2:28:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه وثق استخدام الجيش الإسرائيلي طائرات مسيّرة صغيرة الحجم (كوادكابتر) في إطلاق نار مباشر تجاه فلسطينيين وقتلهم وإيقاع إصابات في صفوفهم.
وأكد المرصد الأورومتوسطي في بيان له، أن الجيش الإسرائيلي كثّف من استخدام طائرات كوادكابتر التي يتم تسييرها إلكترونيًا عن بُعد، بصفتها أداة قتل وإيقاع أذى في صفوف الفلسطينيين، بعد أن كانت مهمتها مقتصرة على العمل الاستخباري.
وقال الأورومتوسطي إن الجيش الإسرائيلي يصعد من تنفيذ عمليات القتل العمد والإعدام غير القانونية بحق المدنيين الفلسطينيين من خلال القنص وإطلاق النار من طائرات مسيرة .
--(بترا)
أ ن/
18/02/2024 17:33:27

MENAFN18022024000117011021ID1107868144

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