فتح باب الترشيح للدورة الـ10 من جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط (بترا)- أعلنت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي فتح باب الترشح والترشيح لدورتها العاشرة، بدءًا من أول آذار المقبل و حتى نهاية أيار 2024.
وقالت الناطقة الرسمية والمستشارة الإعلامية للجائزة الدكتورة حنان الفياض، في بيان اليوم الأحد، إن الدورة العاشرة من الجائزة تأتي استمراراً لمسيرتها التي بدأت عام 2015، لتصبح أهم وأكبر جائزة عالمية للترجمة من اللغة العربية وإليها من مختلف لغات العالم، إذ يزيد عدد اللغات التي اهتمت بها الجائزة على 29 لغة فرعية إضافة إلى 7 لغات رئيسة إلى جانب الإنجليزية مع تكرار بعض اللغات في بعض المواسم.
وأضافت الفياض أن اللغة الفرنسية اختيرت إلى جانب اللغة الإنجليزية، لغةً رئيسة في الدورة العاشرة، بعد أن تم اختيارها عام 2017، وذلك لتكريم الترجمات الفردية المتميزة بين العربية والفرنسية.
وبينت أن الجائزة هذا العام تتوزع على مسارَين، أولهما ترجمة الكتب المفردة من العربية إلى الفرنسية، ومن الفرنسية إلى العربية، ومن العربية إلى الإنجليزية، ومن الإنجليزية إلى العربية، وتصل قيمة جوائز المراتب الثلاث الأولى لكل فئة من هذه الفئات الأربع إلى 200 ألف دولار أميركي، وبقيمة إجمالية 800 ألف دولار.
وأوضحت الفياض أن هذا الاختيار جاء بعد دراسات حول واقع الترجمة في العالم وفي ضوء المتابعة المستمرة من قِبل الجائزة لنشاط الترجمة في عدد كبير من الدول، إذ تمكنت الجائزة من وضع استراتيجية لتشجيع الترجمة من العربية وإليها، عبر اختيار منهجي للّغات الرئيسية والفرعية المستهدفة.
أما المسار الثاني، فهو مسار الإنجاز في اللغات الرئيسة والثانوية، الذي تستمر الجائزة من خلاله في تكريم الإنجاز والجهود طويلة الأمد المبذولة في مجال الترجمة، سواء من قِبل الأفراد أو المؤسسات.
ووفقاً للفياض، خُصصت جوائز الإنجاز هذا العام للترجمة بين العربية واللغتين الرئيسيتين (الإنجليزية والفرنسية)، وكذلك للترجمة بين العربية واللغات الفرعية التي تشمل: البلوشية، والتترية، والهنغارية، ولغة يورُبا، وتبلغ قيمة الجائزة لكل فرع من الفروع الإثني عشر 100 ألف دولار، وبقيمة إجمالية 1.2 مليون دولار.
وأكدت أن جوائز الإنجاز جاءت لتحفيز جهود الترجمة من اللغة العربية وإليها في الدول الناطقة بهذه اللغات، ولتشجيع استمرارية المثاقفة بين مجتمعات هذه الدول والمجتمعات العربية بالعموم، مشيرة إلى أن الترشح والترشيح للدورة العاشرة (2024) سيكون إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة (
وتسعى الجائزة، التي أطلقتها دولة قطر عام 2015، إلى تكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين شعوب العالم، وتقدير دورهم عربياً وعالمياً في مد جسور التواصل بين الأمم، ومكافأة التميز في هذا المجال، وتشجيع الإبداع، وترسيخ القيم السامية، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح.
وتطمح إلى تأصيل ثقافة المعرفة والحوار، ونشر الثقافة العربية والإسلامية، وتنمية التفاهم الدولي، وتشجيع عمليات المثاقفة الناضجة بين اللغة العربية وبقية لغات العالم عبر فعاليات الترجمة والتعريب، ويبلغ مجمل قيمة الجائزة في مختلف فئاتها مليوني دولار.
--(بترا)
م ت/م ف/ف ق
18/02/2024 17:18:36
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