زراعة إربد: كميات الأمطار المتساقطة ستزيد النمو الخضري للمحاصيل الحقلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 18 شباط (بترا) علا عبيدات- قال مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي، إن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، تبشر بموسم زراعي جيد وتعمل على زيادة النمو الخضري للمحاصيل الحقلية المزروعة حاليا.
وأضاف أبو عرابي لـ(بترا)، أن هطولات الأمطار على معظم مناطق المحافظة وألويتها وقراها ستسهم في ارتفاع مخزون المياه بالسدود، وزيادة مخزون التربة من الرطوبة، والمياه الجوفية في باطن الأرض، إضافة إلى الفوائد التي ستعود على المحاصيل الصيفية والأشجار المثمرة والحرجية، وزيادة نمو الأعشاب والمراعي الخضراء لفترة طويلة.
من جهته، قال المهندس الزراعي علي عبيدات إن تدني درجات الحرارة الذي صاحبه سقوط الأمطار في بعض مناطق المحافظة سيسهم في نمو الأشجار المثمرة وزيادة الأزهار عليها، سيما خلال هذه الفترة التي تسمى "السكون"، ويساعد في التخفيف من الآفات الزراعية وأعداد الحشرات الضارة.
بدورها، أشارت المهندسة الزراعية لينا ثامنة، إلى أن كميات الهطول المطري الأخيرة ستوفر مناطق رعوية جيدة لقطاع الثروة الحيوانية وستقلل من استخدام العلف لتغذية الحيوانات، لافتة إلى أن الموسم المطري الحالي يبشر بفصل ربيعي جيد من حيث نمو النباتات والأزهار البرية المختلفة، ما ينعكس إيجابا على قطاع النحل.
--(بترا)
ع ع/م ف
18/02/2024 17:01:26
MENAFN18022024000117011021ID1107868140
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