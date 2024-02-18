زراعة إربد: كميات الأمطار المتساقطة ستزيد النمو الخضري للمحاصيل الحقلية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 18 شباط (بترا) علا عبيدات- قال مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي، إن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، تبشر بموسم زراعي جيد وتعمل على زيادة النمو الخضري للمحاصيل الحقلية المزروعة حاليا.

وأضاف أبو عرابي لـ(بترا)، أن هطولات الأمطار على معظم مناطق المحافظة وألويتها وقراها ستسهم في ارتفاع مخزون المياه بالسدود، وزيادة مخزون التربة من الرطوبة، والمياه الجوفية في باطن الأرض، إضافة إلى الفوائد التي ستعود على المحاصيل الصيفية والأشجار المثمرة والحرجية، وزيادة نمو الأعشاب والمراعي الخضراء لفترة طويلة.

من جهته، قال المهندس الزراعي علي عبيدات إن تدني درجات الحرارة الذي صاحبه سقوط الأمطار في بعض مناطق المحافظة سيسهم في نمو الأشجار المثمرة وزيادة الأزهار عليها، سيما خلال هذه الفترة التي تسمى "السكون"، ويساعد في التخفيف من الآفات الزراعية وأعداد الحشرات الضارة.

بدورها، أشارت المهندسة الزراعية لينا ثامنة، إلى أن كميات الهطول المطري الأخيرة ستوفر مناطق رعوية جيدة لقطاع الثروة الحيوانية وستقلل من استخدام العلف لتغذية الحيوانات، لافتة إلى أن الموسم المطري الحالي يبشر بفصل ربيعي جيد من حيث نمو النباتات والأزهار البرية المختلفة، ما ينعكس إيجابا على قطاع النحل.

--(بترا)

ع ع/م ف

18/02/2024 17:01:26