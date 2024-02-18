الفيصلي: عودة اللاعب حداد إلى تدريبات الفريق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- أعلن النادي الفيصلي، عودة لاعبه إحسان حداد إلى تدريبات فريق كرة القدم، بعد أن تقدم اللاعب باعتذار رسمي عما بدر منه تجاه المدرب أحمد هايل.

وقال الفيصلي في بيان، اليوم الأحد، إن حداد تقدم بالاعتذار لمجلس إدارة النادي، وللمدير الفني وأسرة النادي عما بدر منه، مؤكدا أن الإدارة قبلت الاعتذار وبالتالي الموافقة على عودة اللاعب للتدريبات.

وكان حداد احتج بشكل حاد على المدير الفني احمد هايل، خلال مباراة الفيصلي أمام شباب الأردن بدوري المحترفين، الأمر الذي دفع المدرب لاستبعاده من الفريق والمطالبة بفسخ عقده، قبل ان تعود الأمور اليوم إلى طبيعتها بعد اعتذار اللاعب.

--(بترا)

خ خ/ ف م/رق

18/02/2024 16:58:57