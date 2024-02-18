الرئيس البرازيلي: غزة تتعرض إلى إبادة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّهًا ما تقوم به بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

ووفقاً ل(فرانس برس)، قال لولا في تصريحات من أديس أبابا حيث حضر قمة للاتحاد الإفريقي "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا.. إنه إبادة".

وأضاف "ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال".

وتابع "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ، في الواقع سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".

--(بترا)

أ ن/ ف م

18/02/2024 16:47:40