الرئيس البرازيلي: غزة تتعرض إلى إبادة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط (بترا)- اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّهًا ما تقوم به بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
ووفقاً ل(فرانس برس)، قال لولا في تصريحات من أديس أبابا حيث حضر قمة للاتحاد الإفريقي "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا.. إنه إبادة".
وأضاف "ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال".
وتابع "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ، في الواقع سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".
--(بترا)
أ ن/ ف م
18/02/2024 16:47:40
MENAFN18022024000117011021ID1107868137
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