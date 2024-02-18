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المستقلة للانتخاب تنشر التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية

2/18/2024 2:28:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني، التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024.
ووفق بيان للهيئة اليوم الأحد، صدرت التعليمات بمقتضى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (9)، من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، وذلك بعد صدورها بالجريدة الرسمية في العدد رقم (5908).
--(بترا)
م ش/رق
18/02/2024 16:45:08

MENAFN18022024000117011021ID1107868136

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