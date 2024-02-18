المستقلة للانتخاب تنشر التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية

المستقلة للانتخاب تنشر التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية
التاريخ
2/18/2024 2:28:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط (بترا)- نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني، التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024.
ووفق بيان للهيئة اليوم الأحد، صدرت التعليمات بمقتضى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (9)، من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، وذلك بعد صدورها بالجريدة الرسمية في العدد رقم (5908).
--(بترا)
م ش/رق
18/02/2024 16:45:08
MENAFN18022024000117011021ID1107868136
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