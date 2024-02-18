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بوتين: روسيا منفتحة على تسوية سلمية للصراع مع أوكرانيا

2/18/2024 2:28:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 18 شباط (بترا)-أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن بلاده منفتحة على الحوار وتسوية سلمية للصراع مع أوكرانيا في حال أرادت دول الغرب ذلك.
وقال الرئيس الروسي في حوار مع قناة الحكومية الأولى "لا نعلم إن كانت دول الغرب تريد حوارا للسلام بشأن أوكرانيا، وروسيا منفتحة على السلام مع أوكرانيا، وتتأقلم مع رفض دول أوروبية شراء الغاز الروسي".
--(بترا)
س ح/رق
18/02/2024 16:35:14

MENAFN18022024000117011021ID1107868135

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