بوتين: روسيا منفتحة على تسوية سلمية للصراع مع أوكرانيا

بوتين: روسيا منفتحة على تسوية سلمية للصراع مع أوكرانيا
التاريخ
2/18/2024 2:28:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 18 شباط (بترا)-أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن بلاده منفتحة على الحوار وتسوية سلمية للصراع مع أوكرانيا في حال أرادت دول الغرب ذلك.
وقال الرئيس الروسي في حوار مع قناة الحكومية الأولى "لا نعلم إن كانت دول الغرب تريد حوارا للسلام بشأن أوكرانيا، وروسيا منفتحة على السلام مع أوكرانيا، وتتأقلم مع رفض دول أوروبية شراء الغاز الروسي".
--(بترا)
س ح/رق
18/02/2024 16:35:14
MENAFN18022024000117011021ID1107868135
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.