دائرة الحكام تؤكد صحة ركلتي جزاء الحسين إربد أمام الوحدات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط (بترا)- أكدت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، صحة قرار حكم مباراة الحسين إربد والوحدات التي جرت أمس ضمن منافسات دوري المحترفين، باحتساب ركلتي جزاء لفريق الحسين في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1.
وكان الوحدات احتج على قرار الحكم باحتساب ركلتي الجزاء أو احدهما على أقل تقدير، معتبرًا أن الحكم اخطأ في ذلك.
دائرة الحكام ومن خلال تحليلها لأداء الحكم أدهم مخادمة، أكدت أن قرار الحكم باحتساب ركلتي الجزاء كان صحيحًا، خاصة وأنه كان قريبًا من الحالتين.
يشار إلى أن الحسين إربد يتصدر حاليًا دوري المحترفين برصيد 31 نقطة، يليه الوحدات 23 نقطة، ثم الفيصلي 21 نقطة، علما أن هناك مباراة مؤجلة للفيصلي مع مغير السرحان، والوحدات مع الرمثا.
--(بترا)
خ خ/ ف م
18/02/2024 16:21:48
MENAFN18022024000117011021ID1107868134
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