دائرة الحكام تؤكد صحة ركلتي جزاء الحسين إربد أمام الوحدات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- أكدت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، صحة قرار حكم مباراة الحسين إربد والوحدات التي جرت أمس ضمن منافسات دوري المحترفين، باحتساب ركلتي جزاء لفريق الحسين في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1.

وكان الوحدات احتج على قرار الحكم باحتساب ركلتي الجزاء أو احدهما على أقل تقدير، معتبرًا أن الحكم اخطأ في ذلك.

دائرة الحكام ومن خلال تحليلها لأداء الحكم أدهم مخادمة، أكدت أن قرار الحكم باحتساب ركلتي الجزاء كان صحيحًا، خاصة وأنه كان قريبًا من الحالتين.

يشار إلى أن الحسين إربد يتصدر حاليًا دوري المحترفين برصيد 31 نقطة، يليه الوحدات 23 نقطة، ثم الفيصلي 21 نقطة، علما أن هناك مباراة مؤجلة للفيصلي مع مغير السرحان، والوحدات مع الرمثا.

--(بترا)

خ خ/ ف م

18/02/2024 16:21:48