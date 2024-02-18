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الزراعة تؤكد انتظام كميات الثوم المحلي في الأسواق

2/18/2024 2:28:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- أكدت وزارة الزراعة، انتظام توريد الثوم المحلي إلى الأسواق المركزية وارتفاع كمياتها.
وقالت الوزارة في بيان، إن 10 أطنان من الثوم المنتج محليا من وادي رم دخلت اليوم الأحد إلى الأسواق المحلية، إضافة إلى 6 أطنان من المخزن، وهذه الكميات تزيد على حاجة السوق اليومية البالغة 15طنا.
وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة شراء المنتج المحلي الذي يتراوح سعره في الأسواق من 1.5 إلى دينارين لما له من أثر على المزارع المحلي.
وأشارت إلى أن الارتفاع المؤقت على سعر الخيار كان بسبب انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة توفر المحصول بالجودة والسعر المناسب.
--(بترا)
ر ح/م ف/رق
18/02/2024 16:21:40

MENAFN18022024000117011021ID1107868133

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