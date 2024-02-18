الزراعة تؤكد انتظام كميات الثوم المحلي في الأسواق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط (بترا)- أكدت وزارة الزراعة، انتظام توريد الثوم المحلي إلى الأسواق المركزية وارتفاع كمياتها.
وقالت الوزارة في بيان، إن 10 أطنان من الثوم المنتج محليا من وادي رم دخلت اليوم الأحد إلى الأسواق المحلية، إضافة إلى 6 أطنان من المخزن، وهذه الكميات تزيد على حاجة السوق اليومية البالغة 15طنا.
وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة شراء المنتج المحلي الذي يتراوح سعره في الأسواق من 1.5 إلى دينارين لما له من أثر على المزارع المحلي.
وأشارت إلى أن الارتفاع المؤقت على سعر الخيار كان بسبب انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة توفر المحصول بالجودة والسعر المناسب.
--(بترا)
ر ح/م ف/رق
18/02/2024 16:21:40
MENAFN18022024000117011021ID1107868133
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