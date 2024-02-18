الإسلامية المسيحية تحذر من تسارع الهجمة الاستيطانية بالقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 18 شباط (بترا)- حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من خطورة تصاعد وتسارع الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها القدس، التي تنفذها بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع الجمعيات الاستيطانية.
وأكدت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، أن قيام الجرافات الإسرائيلية بتجريف سوق الجمعة الملاصق للزاوية الشمالية الشرقية من سور القدس لإقامة حديقة توراتية، يشكل سطوا مسلحا على معلم مقدسي تاريخي تملكه عائلات مقدسية.
وأضافت الهيئة، أن قيام بلدية الاحتلال بتجريف السوق بحماية من الشرطة الإسرائيلية على الرغْم أن المحاكم الإسرائيلية لم تصدر قرارها بشأن ملكية السوق في الدعوة المرفوعة من العائلات المقدسية، يؤكد النية المبيتة للاستيلاء عليه.
وأكدت أن عائلات مقدسية تملك أوراقا ثبوتية قطعية تؤكد ملكيتها للسوق الذي تبلغ مساحته 1223 مترا مربعًا منذ أكثر من مئة عام.
--(بترا)
م ف/ ف م
18/02/2024 15:57:58
MENAFN18022024000117011021ID1107868132
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.