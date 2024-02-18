الإسلامية المسيحية تحذر من تسارع الهجمة الاستيطانية بالقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 18 شباط (بترا)- حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من خطورة تصاعد وتسارع الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها القدس، التي تنفذها بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع الجمعيات الاستيطانية.

وأكدت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، أن قيام الجرافات الإسرائيلية بتجريف سوق الجمعة الملاصق للزاوية الشمالية الشرقية من سور القدس لإقامة حديقة توراتية، يشكل سطوا مسلحا على معلم مقدسي تاريخي تملكه عائلات مقدسية.

وأضافت الهيئة، أن قيام بلدية الاحتلال بتجريف السوق بحماية من الشرطة الإسرائيلية على الرغْم أن المحاكم الإسرائيلية لم تصدر قرارها بشأن ملكية السوق في الدعوة المرفوعة من العائلات المقدسية، يؤكد النية المبيتة للاستيلاء عليه.

وأكدت أن عائلات مقدسية تملك أوراقا ثبوتية قطعية تؤكد ملكيتها للسوق الذي تبلغ مساحته 1223 مترا مربعًا منذ أكثر من مئة عام.

--(بترا)

م ف/ ف م

18/02/2024 15:57:58