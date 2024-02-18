البلقاء التطبيقية ضمن الفئة 401-500 عالمياً في تصنيف شنغهاي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 18 شباط (بترا)- أدرجت جامعة البلقاء التطبيقية لأول مرة، في تصنيـــف شنغهاي العالمـي للحقول العلمية، من خلال دخولها في حقل الهندسة وعلوم الحاسوب، ضمن الفئة (401-500) عالمياً، وفي الترتيب الثاني محليًا للعام 2023.
وهنأ رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلون، أسرة الجامعة بهذا الإنجاز العالمي الذي يعكس رغبة الجامعة في الوصول إلى العالمية من أوسع أبوابها، وسعيها الجاد لترجمة الرؤى الملكية السامية لتطوير التعليم العالي في الأردن.
وأشار العجلوني إلى أن هذا التميز ، يبرز الجهود التي تبذلها الجامعة لتحقيق الريادة العالمية والتميز العلمي، وسيرها وفق منهجية مدروسة واستراتيجية وضعتها لتحقيق هذه الإنجازات.
بدوره، قال نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد وضمان الجودة الدكتور هيثم الشبلي، إن لتصنيف شنغهاي، منهجية خاصة لتصنيف الجامعات العالمية، وفقا لجودة الحقول العلمية فيها، وتتضمن معايير ومؤشرات تتعلق بجودة وعدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المتخصصة، وحجم تأثير الأبحاث المنشورة في حقل التخصص عالميا، و جودة وعدد الإنتاج العلمي المشترك الناجم عن التعاون البحثي الدولي في حقل التخصص، وعدد الأبحاث المنشورة في مجلات عالمية مرموقة.
وبين أن التصنيف لهذا لإصدار ضم تصنيفات في 55 حقلا علميا، تضمنت العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية، حيث تم إدراج أكثر من 1900 جامعة من أصل 5000 جامعة من 104 دول في الإصدار الأخير.
--(بترا)
أع/ف م/ف ق
18/02/2024 15:55:34
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