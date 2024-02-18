البلقاء التطبيقية ضمن الفئة 401-500 عالمياً في تصنيف شنغهاي

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 18 شباط (بترا)- أدرجت جامعة البلقاء التطبيقية لأول مرة، في تصنيـــف شنغهاي العالمـي للحقول العلمية، من خلال دخولها في حقل الهندسة وعلوم الحاسوب، ضمن الفئة (401-500) عالمياً، وفي الترتيب الثاني محليًا للعام 2023.

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلون، أسرة الجامعة بهذا الإنجاز العالمي الذي يعكس رغبة الجامعة في الوصول إلى العالمية من أوسع أبوابها، وسعيها الجاد لترجمة الرؤى الملكية السامية لتطوير التعليم العالي في الأردن.

وأشار العجلوني إلى أن هذا التميز ، يبرز الجهود التي تبذلها الجامعة لتحقيق الريادة العالمية والتميز العلمي، وسيرها وفق منهجية مدروسة واستراتيجية وضعتها لتحقيق هذه الإنجازات.

بدوره، قال نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد وضمان الجودة الدكتور هيثم الشبلي، إن لتصنيف شنغهاي، منهجية خاصة لتصنيف الجامعات العالمية، وفقا لجودة الحقول العلمية فيها، وتتضمن معايير ومؤشرات تتعلق بجودة وعدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المتخصصة، وحجم تأثير الأبحاث المنشورة في حقل التخصص عالميا، و جودة وعدد الإنتاج العلمي المشترك الناجم عن التعاون البحثي الدولي في حقل التخصص، وعدد الأبحاث المنشورة في مجلات عالمية مرموقة.

وبين أن التصنيف لهذا لإصدار ضم تصنيفات في 55 حقلا علميا، تضمنت العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية، حيث تم إدراج أكثر من 1900 جامعة من أصل 5000 جامعة من 104 دول في الإصدار الأخير.

--(بترا)

أع/ف م/ف ق

18/02/2024 15:55:34