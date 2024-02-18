تجديد شهادة اعتمادية مختبرات سلطة المياه للمواصفات الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط (بترا)- تسلم وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأحد، شهادة تجديد اعتمادية مختبرات سلطة المياه للمواصفات الدولية للأعوام 2023 - 2028.
وقال أبو السعود، إن مختبرات سلطة المياه المركزية واحدة من بيوت الخبرة الفريدة، وتمتلك خبرات وأجهزة تجعلها في صدارة المختبرات العالمية.
وأضاف خلال تسلمه شهادة تجديد الاعتماد لمتطلبات المواصفة الدولية (ISO/IEC 17025:2017)، أن هذه المختبرات، تحافظ على مستوى متميز لنظام الجودة المعمول به في جميع إدارة المختبرات والنوعية عالمياً، ودقة نتائجها وتطابقها مع المختبرات العالمية.
وأكد أبو السعود أن الوزارة تسعى دوما لتطوير أدائها والارتقاء بمنجزاتها خدمة للمواطنين للتأكد من سلامة نوعية المياه، والكشف عن جميع الملوثات الكيميائية والإشعاعية والجرثومية طبقاً للمتطلبات المحلية والعالمية.
وأشار إلى أنه بالرغم من شح المياه في الأردن، تحرص الوزارة على إيصال المياه لعداد المواطن ضمن المواصفة القياسية الأردنية لمياه الشرب رقم 286/2015.
بدوره، قال أمين عام سلطة المياه، وائل الدويري، إن شؤون المختبرات والنوعية بالسلطة تطبق أعلى معايير الرقابة على مصادر مياه الشرب وكامل الأنظمة المائية، لضمان إيصال مياه صالحة للشرب للمواطنين مطابقة للمواصفة القياسية الأردنية، إضافة إلى الرقابة الدورية على جميع محطات الصرف الصحي والمسطحات المائية حفاظا على صحة الانسان والبيئة.
وبين أن تجديد الاعتماد جاء بعد زيارة فريق تقييم وحدة الاعتماد شملت تقييم جميع المتطلبات الفنية من حيث التحاليل المخبرية التي تتميز بمجال اعتمادها الشامل للفحوصات الكيميائية والميكروبيولوجية والإشعاعية للمياه والمياه العادمة، وعمليات جمع العينات والمتطلبات الإدارية العامة التي شملت قسم ضبط الجودة والمعلومات المخبرية والمشتريات والمستودعات والعقود والشكاوى.
من جهتها، دعت القائم بأعمال مدير نظام الاعتماد والتقييس، المهندسة لانا المراشدة، إلى إدخال خدمة تزويد عينات المهارة المخبرية لفحوصات المياه، والمياه العادمة، ومواكبة التحديثات المستمرة في المواصفة الدولية ومتطلبات الاعتماد، ومساندة وحدة الاعتماد الحاصلة على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات.
وأشارت المساعد لشؤون المختبرات والنوعية المهندسة منى غرايبة، أن أجهزة قياس مركبات مثبطات الهرمونات، والبصمة الوراثية، وتصنيف البكتيريا، وقياس الإشعاعية في المياه للنظائر المشعة والثابتة، تعد فريدة إقليميا وتجري فحوصات عالية الدقة وتحاليل تخصصية متقدمة وتحدد مصدر أي تلويث كان غذائيا أو مائيا ويتعرف على البصمة الوراثية للأوليات عن طريق أنوية خلاياها باستخدام تقنية (DIC) Differential Interference contrast، ومعتمدة من قبل هيئة الاعتماد البريطاني.
--(بترا)
ي ع/ن ح/رق
18/02/2024 15:51:54
MENAFN18022024000117011021ID1107868130
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