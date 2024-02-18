تجديد شهادة اعتمادية مختبرات سلطة المياه للمواصفات الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- تسلم وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأحد، شهادة تجديد اعتمادية مختبرات سلطة المياه للمواصفات الدولية للأعوام 2023 - 2028.

وقال أبو السعود، إن مختبرات سلطة المياه المركزية واحدة من بيوت الخبرة الفريدة، وتمتلك خبرات وأجهزة تجعلها في صدارة المختبرات العالمية.

وأضاف خلال تسلمه شهادة تجديد الاعتماد لمتطلبات المواصفة الدولية (ISO/IEC 17025:2017)، أن هذه المختبرات، تحافظ على مستوى متميز لنظام الجودة المعمول به في جميع إدارة المختبرات والنوعية عالمياً، ودقة نتائجها وتطابقها مع المختبرات العالمية.

وأكد أبو السعود أن الوزارة تسعى دوما لتطوير أدائها والارتقاء بمنجزاتها خدمة للمواطنين للتأكد من سلامة نوعية المياه، والكشف عن جميع الملوثات الكيميائية والإشعاعية والجرثومية طبقاً للمتطلبات المحلية والعالمية.

وأشار إلى أنه بالرغم من شح المياه في الأردن، تحرص الوزارة على إيصال المياه لعداد المواطن ضمن المواصفة القياسية الأردنية لمياه الشرب رقم 286/2015.

بدوره، قال أمين عام سلطة المياه، وائل الدويري، إن شؤون المختبرات والنوعية بالسلطة تطبق أعلى معايير الرقابة على مصادر مياه الشرب وكامل الأنظمة المائية، لضمان إيصال مياه صالحة للشرب للمواطنين مطابقة للمواصفة القياسية الأردنية، إضافة إلى الرقابة الدورية على جميع محطات الصرف الصحي والمسطحات المائية حفاظا على صحة الانسان والبيئة.

وبين أن تجديد الاعتماد جاء بعد زيارة فريق تقييم وحدة الاعتماد شملت تقييم جميع المتطلبات الفنية من حيث التحاليل المخبرية التي تتميز بمجال اعتمادها الشامل للفحوصات الكيميائية والميكروبيولوجية والإشعاعية للمياه والمياه العادمة، وعمليات جمع العينات والمتطلبات الإدارية العامة التي شملت قسم ضبط الجودة والمعلومات المخبرية والمشتريات والمستودعات والعقود والشكاوى.

من جهتها، دعت القائم بأعمال مدير نظام الاعتماد والتقييس، المهندسة لانا المراشدة، إلى إدخال خدمة تزويد عينات المهارة المخبرية لفحوصات المياه، والمياه العادمة، ومواكبة التحديثات المستمرة في المواصفة الدولية ومتطلبات الاعتماد، ومساندة وحدة الاعتماد الحاصلة على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات.

وأشارت المساعد لشؤون المختبرات والنوعية المهندسة منى غرايبة، أن أجهزة قياس مركبات مثبطات الهرمونات، والبصمة الوراثية، وتصنيف البكتيريا، وقياس الإشعاعية في المياه للنظائر المشعة والثابتة، تعد فريدة إقليميا وتجري فحوصات عالية الدقة وتحاليل تخصصية متقدمة وتحدد مصدر أي تلويث كان غذائيا أو مائيا ويتعرف على البصمة الوراثية للأوليات عن طريق أنوية خلاياها باستخدام تقنية (DIC) Differential Interference contrast، ومعتمدة من قبل هيئة الاعتماد البريطاني.

--(بترا)

ي ع/ن ح/رق

18/02/2024 15:51:54