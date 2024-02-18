الملكية للأفلام: نقابة الفنانين الجهة المخولة لاستصدار تصاريح ممارسة المهنة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- أعلنت نقابة الفنانين الأردنيين والهيئة الملكية الأردنية للأفلام عن صدور تعميم من الهيئة للجهات المحلية والعربية والأجنبية العاملة في قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، يؤكد أن النقابة هي الجهة المخولة لاستصدار تصاريح ممارسة المهنة الفنية استناداً لمواد قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997.

وقال نقيب الفنانين المخرج محمد يوسف العبادي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بمسرح أسامة المشيني، إن مجلس النقابة يعمل منذ نحو عامين للتوافق مع الهيئة لإصدار هذا التعميم، مؤكدا أن النقابة والهيئة تعملان سويا لإنجاز المشروع الثقافي والفني الأردني.

وبين العبادي خلال المؤتمر الذي حضره ممثلًا عن الهيئة مدير الأعلام والثقافة أحمد الخطيب، ونائب النقيب الفنان زهير النوباني، وأداره عضو مجلس النقابة الفنان عاكف نجم، أن استصدار هذا التعميم يأتي ملبيا لقانوني النقابة والهيئة اللذين صدرا من خلال المؤسسات التشريعية الأردنية، موضحا أن التعميم الذي أصدرته الهيئة يلزم جميع العاملين من فنانين عرب وأجانب باستصدار تصريح ممارسة المهنة ضمن المهن الخمس العاملة في النقابة.

كما بين أن إيراد تصاريح ممارسة المهنة ستسهم برفد صناديق النقابة المتعلقة بالتأمين الصحي والتقاعد للفنانين الأردنيين من أعضائها، لافتا إلى أن الشراكة والتعاون مع الهيئة في قطاع الصناعة السينمائية والتلفزيونية سيسهم بدعم قطاع السياحة في الأردن.

وقال المخرج العبادي إنه مازال هناك الكثير من التفاصيل التي سيجري تناولها والبحث فيها مع الهيئة، مؤكدا أن المؤسستين يعملان في إطار ما تمليه المصلحة الوطنية.

من جهته، أكد ممثل الهيئة الخطيب أن ما يجمع الهيئة والنقابة رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير صناعة الثقافة والمشهد السينمائي والتعاون للمساهمة في ترويج وتطوير الصناعة السينمائية والتلفزيونية في الأردن.

وأشار الخطيب إلى أن قطاع السينما مدرج ضمن قطاع الصناعات الابداعية في رؤية التحديث الاقتصادي، مبينا أن صدور هذا التعميم من جهة الهيئة يؤكد رؤيتها المتمثلة بأن دعم قطاع السينما لا يمكن أن يكتمل دون مشاركة النقابة في هذه الجهود.

وأوضح أن دور الهيئة يتمثل بوصفها وسيط بين النقابة وجهات الإنتاج العربية والعالمية العاملة في قطاع السينما والتلفزيون.

يشار إلى أن التعميم نص على أن الهيئة تثمن التواصل المباشر للنقابة معها ومشاركتها للأفكار البناءة بهدف التعاون للمساهمة في ترويج وتطوير الصناعة السينمائية والتلفزيونية في الأردن، وأنها ستقوم بالتعميم على جميع الجهات التي تمارس العمل الفني على أرض المملكة لضرورة استصدار تصاريح ممارسة المهنة الفنية من نقابة الفنانين.

وجرى في ختام المؤتمر حوار مع عدد من الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام، أكد نقيب الفنانين خلاله أن التواصل مع الهيئة مازال مستمرا للاتفاق على تفاصيل أخرى تتعلق بقطاع السينما والتلفزيون.

--(بترا)

م ت/م ف/رق

18/02/2024 15:46:29