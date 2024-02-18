الملكية للأفلام: نقابة الفنانين الجهة المخولة لاستصدار تصاريح ممارسة المهنة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط (بترا)- أعلنت نقابة الفنانين الأردنيين والهيئة الملكية الأردنية للأفلام عن صدور تعميم من الهيئة للجهات المحلية والعربية والأجنبية العاملة في قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، يؤكد أن النقابة هي الجهة المخولة لاستصدار تصاريح ممارسة المهنة الفنية استناداً لمواد قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997.
وقال نقيب الفنانين المخرج محمد يوسف العبادي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بمسرح أسامة المشيني، إن مجلس النقابة يعمل منذ نحو عامين للتوافق مع الهيئة لإصدار هذا التعميم، مؤكدا أن النقابة والهيئة تعملان سويا لإنجاز المشروع الثقافي والفني الأردني.
وبين العبادي خلال المؤتمر الذي حضره ممثلًا عن الهيئة مدير الأعلام والثقافة أحمد الخطيب، ونائب النقيب الفنان زهير النوباني، وأداره عضو مجلس النقابة الفنان عاكف نجم، أن استصدار هذا التعميم يأتي ملبيا لقانوني النقابة والهيئة اللذين صدرا من خلال المؤسسات التشريعية الأردنية، موضحا أن التعميم الذي أصدرته الهيئة يلزم جميع العاملين من فنانين عرب وأجانب باستصدار تصريح ممارسة المهنة ضمن المهن الخمس العاملة في النقابة.
كما بين أن إيراد تصاريح ممارسة المهنة ستسهم برفد صناديق النقابة المتعلقة بالتأمين الصحي والتقاعد للفنانين الأردنيين من أعضائها، لافتا إلى أن الشراكة والتعاون مع الهيئة في قطاع الصناعة السينمائية والتلفزيونية سيسهم بدعم قطاع السياحة في الأردن.
وقال المخرج العبادي إنه مازال هناك الكثير من التفاصيل التي سيجري تناولها والبحث فيها مع الهيئة، مؤكدا أن المؤسستين يعملان في إطار ما تمليه المصلحة الوطنية.
من جهته، أكد ممثل الهيئة الخطيب أن ما يجمع الهيئة والنقابة رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير صناعة الثقافة والمشهد السينمائي والتعاون للمساهمة في ترويج وتطوير الصناعة السينمائية والتلفزيونية في الأردن.
وأشار الخطيب إلى أن قطاع السينما مدرج ضمن قطاع الصناعات الابداعية في رؤية التحديث الاقتصادي، مبينا أن صدور هذا التعميم من جهة الهيئة يؤكد رؤيتها المتمثلة بأن دعم قطاع السينما لا يمكن أن يكتمل دون مشاركة النقابة في هذه الجهود.
وأوضح أن دور الهيئة يتمثل بوصفها وسيط بين النقابة وجهات الإنتاج العربية والعالمية العاملة في قطاع السينما والتلفزيون.
يشار إلى أن التعميم نص على أن الهيئة تثمن التواصل المباشر للنقابة معها ومشاركتها للأفكار البناءة بهدف التعاون للمساهمة في ترويج وتطوير الصناعة السينمائية والتلفزيونية في الأردن، وأنها ستقوم بالتعميم على جميع الجهات التي تمارس العمل الفني على أرض المملكة لضرورة استصدار تصاريح ممارسة المهنة الفنية من نقابة الفنانين.
وجرى في ختام المؤتمر حوار مع عدد من الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام، أكد نقيب الفنانين خلاله أن التواصل مع الهيئة مازال مستمرا للاتفاق على تفاصيل أخرى تتعلق بقطاع السينما والتلفزيون.
--(بترا)
م ت/م ف/رق
18/02/2024 15:46:29
MENAFN18022024000117011021ID1107868129
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