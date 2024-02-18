3860 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل مساء أمس

3860 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل مساء أمس
التاريخ
2/18/2024 2:28:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط (بترا)- بلغ الحمل الكهربائي المسجل مساء أمس السبت 3860 ميجا واط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجا واط خلال آب الماضي.
--(بترا)
م ف/رق
18/02/2024 15:29:52
MENAFN18022024000117011021ID1107868128
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