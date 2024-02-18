دخول 125 شاحنة إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 18 شباط (بترا)- دخلت قطاع غزة، عبر معبر رفح، 125 شاحنة مساعدات.

وقال مصدر مسؤول بميناء رفح البري، اليوم الأحد، إن 120 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية ومواد طبية، و5 شاحنات تحمل وقود دخلت إلى غزة.

وأضاف أن 44 جريحًا فلسطينيًا، و28 مرافقًا دخلوا إلى مصر للعلاج، بالإضافة إلى دخول 13 من حملة الجوازات الأجنبية، و250 من أصحاب الإقامات، و150 من حملة الجوازات المصرية.

--(بترا)

ن ا/ن ح/ف ق

18/02/2024 15:21:32