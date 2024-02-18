دخول 125 شاحنة إلى غزة

دخول 125 شاحنة إلى غزة
التاريخ
2/18/2024 2:28:21 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 18 شباط (بترا)- دخلت قطاع غزة، عبر معبر رفح، 125 شاحنة مساعدات.
وقال مصدر مسؤول بميناء رفح البري، اليوم الأحد، إن 120 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية ومواد طبية، و5 شاحنات تحمل وقود دخلت إلى غزة.
وأضاف أن 44 جريحًا فلسطينيًا، و28 مرافقًا دخلوا إلى مصر للعلاج، بالإضافة إلى دخول 13 من حملة الجوازات الأجنبية، و250 من أصحاب الإقامات، و150 من حملة الجوازات المصرية.
--(بترا)
ن ا/ن ح/ف ق
18/02/2024 15:21:32
MENAFN18022024000117011021ID1107868127
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