127 شهيدا و205 إصابات في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 127 شهيدًا، و205 إصابات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأحد، إن عدد شهداء قطاع غزة نتيجة عدوان قوات الاحتلال المتواصل إلى 28985، والجرحى إلى 68883.

وأكدت الوزارة، أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

--(بترا)

رصد/رس/ن ح/رق

18/02/2024 15:15:29