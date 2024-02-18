127 شهيدا و205 إصابات في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

127 شهيدا و205 إصابات في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
2/18/2024 2:28:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط (بترا)- ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 127 شهيدًا، و205 إصابات.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأحد، إن عدد شهداء قطاع غزة نتيجة عدوان قوات الاحتلال المتواصل إلى 28985، والجرحى إلى 68883.
وأكدت الوزارة، أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
--(بترا)
رصد/رس/ن ح/رق
18/02/2024 15:15:29
MENAFN18022024000117011021ID1107868125
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.