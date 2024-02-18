الجامعة الأردنية تؤجل قسط صندوق إسكان العاملين لشهر آذار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- قرر مجلس إدارة صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية، تأجيل قسط قرض الإسكان عن شهر آذار، للراغبين بذلك، من خلال تقديم طلب على البوابة الإلكترونية للصندوق.

وبحسب بيان للجامعة اليوم الأحد، يأتي هذا القرار تلمسا من الجامعة لحاجات العاملين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، قرر مؤخرا بتأجيل أقساط جميع أنواع القروض للمشتركين في صندوق الادخار عن شهري شباط وآذار، دون احتساب أية فوائد أو عمولات.

فيما قرر عبيدات أيضا تأجيل دفع الرسوم الجامعية للطلبة المتقدمين للمنح والقروض للفصل الثاني 2023-2024، حتى صدور النتائج، مع إعفائهم من الغرامات المترتبة على تأخير دفع الرسوم.

--(بترا)

س ص/رق

18/02/2024 15:10:12